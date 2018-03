“A Saúde Pública local está uma calamidade”

Da tribuna na Câmara, o vereador Emerson Pereira referiu-se ao falecimento de Everton Francisco das Dores, no último final de semana, após se machucar em jogo de futebol e procurar atendimento no UPA.

A 9ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga foi marcada pela indignação nas falas do vereador Emerson Pereira. Durante seu pronunciamento na Tribuna, o vereador disse que a saúde pública de Votuporanga está uma calamidade. “Venho relatar o ocorrido do último final de semana. Everton Francisco das Dores faleceu no dia 17. E, juntamente com os vereadores e com a comissão de saúde da Santa Casa, busco saber o que aconteceu com a vida deste jovem de 31 anos de idade, para dar uma satisfação a sua família e amigos. Me desculpem pelas palavras, mas a saúde pública do município está uma calamidade”, afirmou o vereador.

Emerson disse que uma reunião está marcada para acontecer amanhã (quinta-feira, 22),a respeito da morte de Everton, e pediu para que o Prefeito João Dado compareça, pois sua presença é fundamental. “Também gostaria de ouvir a opinião do Prefeito neste caso. Esta Casa de Leis deve começar a fiscalizar, entrar nas redes sociais e convocar quem diz algo sobre a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) quando precisou de atendimento. Não podemos aceitar que nossos munícipes fiquem doentes, busquem atendimento médico no UPA e saem de lá com seus problemas não resolvidos”, questionou.

Para Emerson, a saúde de Votuporanga está excelente para quem paga plano de saúde, mas o Sistema Único de Saúde (SUS) está precisando de uma intervenção da Câmara Municipal.

O vereador fez questão de explicar a fatalidade ocorrida com Everton das Dores. “Este rapaz estava jogando futebol quando caiu e machucou o tendão do dedo da mão direita. Em seguida, direcionou-se ao UPA para buscar atendimento médico, recebeu medicamento para dor, foi liberado, e a dor aumentou. Ele ficou retornando ao UPA por uma semana, até que sua mãe e irmã o levaram para a Santa Casa, onde após suplicarem por atendimento, ele finalmente foi internado. Everton permaneceu duas semanas internado até vir a óbito no último final de semana. Cadê o atendimento médico especializado do UPA? Vamos investigar o que aconteceu. É inadmissível um jovem se machucar em uma partida de futebol e, em seguida, vir a óbito”, questionou o vereador.

Ele aproveitou a oportunidade para destacar que foi expulso da Secretaria de Direitos Humanos, pelo Prefeito João Dado, por defender uma família que, na época, necessitava de atendimento médico em Votuporanga. Para ele, se a família de Everton tivesse condições financeiras para pagar um tratamento médico especializado e mais eficiente, ele não teria falecido. “Teve que morrer mais um para que eu retornasse a essa Tribuna e queixasse do atendimento médico neste caso. Gostaria que a saúde fosse tratada com mais humanização em prol das pessoas carentes”, pediu.

O vereador concluiu seu discurso referindo-se ao Mini Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”. Ele destacou que não paga plano de saúde e que utiliza o SUS. “Há um mês procurei atendimento médico no Mini Hospital do Pozzobon e uma médica muito simpática, mas inexperiente, me receitou um medicamento. Quatro dias depois, os sintomas persistiam. Procurei o Consultório Municipal no bairro São João e o médico Dr. Fábio me disse que tal medicamento não tinha serventia alguma. Se eu estivesse tomando o medicamento receitado pela médica, eu estaria com os sintomas até hoje. Tenho como comprovar que o medicamento receitado por ela não servia para o que eu sentia. Devemos melhorar a saúde pública do nosso município, especialmente na questão dos médicos plantonistas”, disse.

Novamente, ele pediu para que os vereadores compareçam na reunião de amanhã, para que tratem sobre a situação ocorrida com Everton, além de centenas de críticas direcionadas ao UPA. “Não vemos reclamações sobre o Hospital de Câncer de Barretos. Aquele Hospital é imenso e todos são tratados com humanização. Votuporanga é pequena e o descaso é muito! Vamos dar atendimento com qualidade para a nossa população. Votuporanga é diferenciada e possuímos bons gestores”, concluiu.