MST invade fábrica da Nestlé em Minas e cobra uso consciente da água

Fonte de água mineral magnesiana que secou no Parque das Águas de São Lourenço, em Minas Gerais – Roosevelt Cássio/Folhapress

Protesto reuniu cerca de 600 mulheres em fábrica da empresa em São Lourenço

Da Redação

Um grupo de aproximadamente 600 mulheres ligadas ao MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) invadiu uma fábrica de água mineral da Nestlé, na cidade de São Lourenço, no Sul de Minas Gerais, na manhã de terça-feira (20).

O protesto integra uma série de ações do MST para chamar atenção por um uso mais sustentável da água. O Brasil sedia o 8ºFórum Mundial da Água ao longo desta semana em Brasília.

Segundo o MST, a unidade da Nestlé em São Lourenço foi alvo do protesto porque a exploração do produto no município, conhecido nacionalmente por suas reservas hidrominerais, afetou a disponibilidade do líquido aos moradores.

“Antes de ser privatizada, a água era amplamente utilizada para tratamentos medicinais. Além da redução da vazão, nota-se a mudança no sabor da água, ou seja, a exploração está fazendo com que [o líquido] perca seus sais minerais”, segundo trecho de comunicado do MST.

A Nestlé mantém a fábrica em São Lourenço desde 1994, ano em que adquiriu as fontes minerais e o Parque das Águas de São Lourenço.

O protesto começou por volta das 5h. Segundo a PM, as manifestantes deixaram a unidade por volta das 10h de forma pacífica. Uma vistoria detectou, no entanto, que um equipamento foi danificado.

Uma advogada do MST, que não foi identificada, foi responsabilizada pelo dano, informou a polícia.