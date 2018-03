Piso para piscinas, qual é o mais indicado, veja as dicas

Cerâmica

Por terem um baixo custo em relação aos outros materiais que apresentamos, os pisos de cerâmica são muito procurados. Eles são disponíveis em inúmeros tamanhos, cores e texturas. Isso amplia as possibilidades decorativas do seu ambiente. Além disso, eles são resistentes à exposição ao sol. Porém, são mais suscetíveis a manchas com o passar do tempo. Ao escolher o melhor piso para piscina, lembre-se das duas qualidade necessárias! Seu piso cerâmico deve ser atérmico e antiderrapante!

Com o que devo me atentar na hora de escolher o piso?

O melhor piso para piscina deve ter duas características imprescindíveis: Ser atérmico e antiderrapante. Para garantir o conforto e a segurança, escolha somente pisos assim tanto para a borda quanto para o espaço ao redor. A área da piscina fica diretamente sob o sol, por isso é importante que o piso tenha efeito atérmico. Além disso, o piso não pode ser muito liso, para que não fique escorregadio quando estiver molhado.

Pedras

As pedras são o tipo mais utilizado no entorno de piscinas. São resistentes, atérmicas, antiderrapantes e apresentam baixa absorção de água. Por conta da sua resistência, é possível utilizar diversos objetos sobre ela. Você poderá decorar sua área com mesas e espreguiçadeiras, sem se preocupar. É o melhor piso para piscina no quesito custo-benefício, pois é muito durável

Mármore

O mármore, além de apresentar diversos tons e texturas, possui uma beleza única. É Ele é um material mais mole e menos resistente. Além disso, é mais poroso e absorve mais água do que o granito e outros materiais. Dessa maneira, fica mais suscetível a manchas e ao escurecimento. Outro detalhe importante: ele é indicado apenas para ambientes internos. O mármore se decompõe em contato com a chuva ácida, portanto, deve ser usado apenas em piscinas indoor, É o melhor piso para piscinas internas e sofisticadas, porém tem um preço bem salgado.

Madeira

Ela confere um estilo diferente para sua piscina. Seu custo de manutenção é relativamente elevado se comparado aos outros. A madeira exige cuidados para que não se deteriore em contato com água e luz solar. Além disso, é muito importante que esse material receba um tratamento específico com verniz e inseticidas para evitar a infestação de cupins.

Granito

O granito é um material muito versátil. Ele traz beleza e elegância ao ambiente e é conhecido por sua durabilidade e facilidade de limpeza. Ele é extremamente resistente e ainda oferece adequação térmica. Atenção: o granito não pode ser polido, pois perde a sua característica antiderrapante.