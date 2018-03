PONTE SP-461 Prefeito tenta resolver problema de desvio e conserto

Ricardo Volpi (DER) recebeu o prefeito João Dado

O superintendente do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Ricardo Volpi, recebeu o prefeito João Dado nesta segunda-feira (19/3), na capital paulista, em reunião com demais membros da área técnica para tratar sobre a agilidade no conserto da ponte que caiu na Rodovia Péricles Bellini, km 125, interrompendo o fluxo de veículos pela via estadual.

O prefeito falou sobre a necessidade da rápida reestruturação da ponte e também discutiu a possibilidade da adoção de uma nova rota dos veículos que, atualmente, têm utilizado vias urbanas causando transtornos aos moradores e pedestres. “Num processo de colaboração com o DER, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança fez a sinalização das ruas da cidade como um apoio para o desvio que foi adotado emergencialmente e num processo natural pelos motoristas. No entanto, queremos o apoio do Departamento para indicarmos uma nova rota aos veículos e que causem o mínimo de impacto na zona urbana da cidade”, explica Dado.

O superintendente do DER informou que engenheiros farão uma análise técnica para avaliar a condição de uma das vias da ponte a ser utilizada para o desvio. Caso essa possibilidade seja descartada, será avaliada a rota sugerida pela Prefeitura que passaria pela Rua Vitório Albarelo com mínimo de impacto nas vias urbanas.

O desvio é um processo de colaboração entre o DER e Prefeitura de Votuporanga, já que a reestruturação da ponte é uma responsabilidade do Estado e o município tem oferecido o apoio para atender esse fluxo que precisou ser desviado da rodovia.

Paralelo ao estudo de novas rotas, o Superintendente do DER afirmou que estão buscando agilizar o conserto da ponte e a retomada do tráfego normal.

Desde o dia 13 de fevereiro, após o bloqueio das duas pistas causado pela queda da ponte localizada no km 125 da rodovia, os secretários municipais Jorge Seba, de Planejamento, e Jair de Oliveira, de Trânsito, Transporte e Segurança, empenharam inúmeros esforços em reuniões realizadas ao longo do último mês com o órgão do Governo do Estado de São Paulo, para discutir possíveis soluções para o problema.

A preocupação da Prefeitura de Votuporanga com o desvio também já foi apresentada pelo prefeito João Dado junto à Secretaria Estadual de Logística e Transportes.

Toda sinalização necessária nas vias que compõem o desvio foi devidamente instalada e a Secretaria também deslocou agentes de trânsito para fiscalizarem o trecho, com objetivo de inibir possíveis abusos e excessos por parte dos motoristas que passaram a transitar pelo local.