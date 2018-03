“Querem calar a minha voz”, diz Dr. Hery

Dr. Hery diz que cassação do seu mandato serve para calar sua voz; o vereador compara a sua situação, com a morte da vereadora Marielle do Rio de Janeiro (A3)

Durante a sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Votuporanga na última segunda-feira (19), o vereador Hery Kattwinkel aproveitou seu pronunciamento na Tribuna para mostrar no telão do plenário alguns “prints” de cidadãos votuporanguenses que agradeceram o trabalho do vereador em rede social. Segundo ele, há um trabalho muito forte, dentro da Casa de Leis, voltado para a população.

“Trabalhamos pela vida da população. Diversas vezes conseguimos cirurgias de urgência para as pessoas. Um jovem chegou a ser diagnosticado com sinusite, mas em contato com a Santa Casa, foi feito outro procedimento que o diagnosticou com meningite. Relembrando outro caso, em trabalho conjunto deste vereador com a Santa Casa, uma paciente sentia muita dor no braço, procurou ajuda médica diversas vezes, tomou várias medicações para dor, mas após ajuda deste vereador, ela simplesmente foi diagnosticada com câncer no osso”, relatou.

Hery Kattwinkel afirmou que o trabalho do vereador é extremamente importante para a população, pois tudo o que é reivindicado, não é por benefício próprio. “Recentemente tivemos o episódio no Rio de Janeiro, onde a vereadora Marielle Franco foi executada a tiros. Tiros calaram a voz de uma vereadora do Rio de Janeiro. Em Votuporanga, é a cassação que pode calar a voz de um vereador”, afirmou.

O vereador comentou que, independente de quem seja, ninguém tem o direito de tirar a vida e nem de acabar com a democracia de ninguém. Para ele, em ambos os casos, a única diferença é o tipo da arma.

“Várias pessoas vieram me dizer que o Prefeito João Dado fez reuniões no Ville Hotel Gramadão com alguns dos vereadores. Posteriormente, a mídia local publicou que o Poder Executivo não tem relação com a representação”, indagou.

Hery Kattwinkel pediu para que os vereadores façam uma análise crítica e técnica da situação e que não se deixem levar pela situação política, porque da mesma forma que tiros calaram a voz da vereadora Marielle, a cassação pode calar a sua voz.

“A nossa Câmara Municipal deve ser mais forte e unida. Afirmo novamente: se existisse alguma irregularidade ocorrida por parte deste vereador, eu mesmo teria renunciado. E aproveito para parabenizar a imparcialidade do Presidente do Legislativo, Osmair Ferrari”, agradeceu.

Indicações

Algumas indicações feitas pelo vereador, no decorrer da semana, foram apresentadas durante a sessão ordinária. Entre elas, estão:

– Instalação de lombadas: na rua Henrique Negrini, defronte ao n° 5.069; e na rua João Romani, defronte ao n° 5.054, ambas no bairro Parque Residencial do Lago. Em sua justificativa, as lombadas garantirão a segurança dos pedestres, principalmente nos dias de feiras livres.

– Reserva Ecológica “Chico Mendes” – Hery pediu para que a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer promova a instalação de um playground na Reserva Ecológica Chico Mendes, com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida e evitar o estresse, além de outras doenças relacionadas ao sedentarismo.

O vereador também encaminhou um ofício ao superintendente da SAEV Ambiental, Waldecy Bortolotti, para que providencie na maior brevidade possível, os serviços de limpeza e roçagem de mato alto na reserva ecológica, para evitar a aglomeração de animais peçonhentos como escorpiões, baratas, ratos, entre outros.

– Placas de advertência: Entre as indicações, Hery Kattwinkel pediu para que a SAEV Ambiental providencie a instalação de placas com a advertência de que é “proibido jogar lixo”, de acordo com a Lei Municipal n° 1595/77, na Travessa Bem-Te-Vi, localizada no jardim Pró-Povo.

