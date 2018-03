SAEV AMBIENTAL Votuporanga ganha 23,3 mil árvores em 14 meses

Números são referentes a janeiro de 2017 até agora; excelente resultado se deve aos programas e serviços desenvolvidos pela autarquia

Votuporanga está ficando mais arborizada. É isso o que mostra o Placar da Árvore da Saev Ambiental que aponta 23,3 mil novos plantios realizados na cidade desde o início de 2017. Deste total, 10,7 mil foram plantadas foram plantadas por loteadores em calçadas ou áreas verdes de novos bairros e outras 10,8 mil novas mudas foram plantadas pela autarquia em projetos de reflorestamento e também pelo Disque Árvore.

Nos últimos 14 meses, a autarquia vem intensificando alguns programas e serviços para o fomento da arborização urbana, a começar pelo plantio de mudas em calçadas, em áreas de preservação ambiental, praças, canteiros, nos novos loteamentos residenciais, dentre outros.

“O plantio de árvores é uma ação que favorece de forma direta a melhoria das condições climáticas nas cidades, contribuindo para a produção de oxigênio, oferecendo sombra nos dias de sol, regulando a temperatura do ambiente e reduzindo o efeito estufa. A Saev Ambiental, a partir da gestão do prefeito João Dado, tem realizado um trabalho efetivo para ampliar e estimular a criação de mais espaços verdes no município”, comenta o Superintendente adjunto da autarquia, o engenheiro Marcelo Marin Zeitune.

O Placar da Árvore foi criado em 2017 como um painel dentro do site da Saev Ambiental – www.saev.com.br e busca atualizar semanalmente a quantidade de árvores plantadas em Votuporanga, por meio de todo tipo de iniciativa.

“Além de manter a transparência dos serviços da autarquia, a implantação do Placar da Árvore, tem o intuito de estimular a expansão das áreas verdes. Uma ação muito simples e que pode ser iniciada com o plantio de uma árvore na calçada de casa”, recomenda Zeitune.