Tiro de Guerra convocado para Campanha de Trânsito

Mais uma vez, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança realizará inúmeras atividades de educação e prevenção, com apoio efetivo dos atiradores do Tiro de Guerra.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança novamente contará com uma tropa de colaboradores para a próxima campanha educativa de segurança no trânsito. O diretor da Divisão de Transporte, José Neto Ferrari, atendendo a determinação do secretário Dr. Jair de Oliveira, esteve no Tiro de Guerra 02-088, acompanhado pelos agentes de trânsito, para distribuição do material educativo e explicar aos atiradores as diversas etapas da campanha. “Quando a Secretaria nos solicitou apoio, imediatamente nos colocamos de prontidão, pois um dos objetivos do Serviço Militar é o comprometimento dos atiradores com campanhas e ações em prol da comunidade”, disse o chefe de instrução, sargento Heroíto Gomes.

Para Neto, “poder contar com a tropa do TG, como verificamos no ano passado, inclusive com as crianças do projeto Soldado Mirim, é importantíssimo, pois nos permite ampliar ainda mais o campo de atuação, com a mensagem chegando a muito mais gente e, com isso, cumprirmos o objetivo da campanha determinada pelo prefeito João Dado de reduzir o número de acidentes e contribuir para um trânsito mais seguro”, assegura o servidor.

Nós somos o trânsito

Com o tema “Nós somos o trânsito”, a campanha municipal de prevenção a acidentes e educação no trânsito será desencadeada pela Secretaria Municipal em maio, contando com a parceria da Polícia Militar, inclusive do Corpo de Bombeiros, Secretaria da Educação e de todos os órgãos da administração. Dentre as estratégias, além de distribuição de folhetos, estão incluídas ainda palestras nas escolas do município. “Também manteremos o espírito dos 4 P – Pare Para o Pedestre Passar, que é uma campanha permanente”, destaca Neto Ferrari.