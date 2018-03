Vagões descarrilam próximo a “27”

Uma escavadeira auxiliou os funcionários da RUMO na remoção dos vagões (Fotos Diário de Votuporanga / Danilo Camargo)

Cada um carregava 130 toneladas de soja e eram os dois últimos vagões de uma composição de 81

Danilo Camargo –

Os vagões, os dois últimos da composição de puxava 81 deles, estavam carregados com 130 toneladas de soja cada um. O Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (21) por volta das 7h e ocorreu a uns 50 metros, na paralela da vicinal Adriano Pedro Assi, no km 1, próximo ao trevo do Condomínio Athenas.

Na parte da manhã desta quarta-feira equipes de segurança e manutenção da Rumo Logística, empresa responsável pela ferrovia, removiam os pesados vagões que, mesmo virados, ficaram com suas cargas lacradas. Uma escavadeira foi utilizada para a remoção dos vagões dos trilhos.

Ainda não se sabe o que causou o acidente, mas a empresa irá realizar uma investigação. No local, os dormentes se encontram em bom estado, mas supõe-se que o tombamento dos vagões ocorreu devido a um desvio de trilhos que existe no local, que é uma curva, mas essa afirmação não é oficial.

A casa mais próxima fica a uns 100 metros do local do acidente. Uma entrada para um propriedade agrícola está interrompida. Funcionários da Rumo passam o dia trabalhando no local. Ninguém se feriu.