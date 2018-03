Votuporanguense sonha com G4

Votuporanguense ainda tenta classificação (Foto Rafael Nascimento CAV)

Votuporanguense chega à reta final do Campeonato Paulista da Série A2 precisando da vitória para não se complicar em relação aos respectivos objetivos. Batatais e Votuporanguense se enfrentam às 15 horas desta quarta-feira, na Arena Plínio Marin, pela 14ª e penúltima rodada do estadual.

Do lado alvinegro, o objetivo é seguir com chances de conseguir uma vaga nas semifinais. Oitavo colocado, com 19 pontos, o time precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para disparar na tabela.

O Batatais, por sua vez, é o vice-lanterna com nove pontos. No caso de uma derrota, pode ser rebaixado, isso se Juventus e Audax, ambos com dez pontos, perderem, e se a Portuguesa, com 12 pontos, empatar.

AINDA NA BRONCA

A diretoria do Votuporanguense ainda não engoliu o gol mal anulado do atacante João Marcos no início do jogo contra o Sertãozinho, que terminou empatado por 3 a 3. O presidente do CAV, Marcelo Stringari, esteve, nesta segunda-feira, na Federação Paulista de Futebol, onde fez protesto contra a arbitragem. Na oportunidade, o dirigente votuporanguense levou a imagem do lance do jogo.

Autor do gol mal anulado, o atacante João Marcos é uma das esperanças de gol da equipe alvinegra e espera balançar a rede nesta quarta. “Sinceramente, o gol que fiz contra o Sertãozinho foi legal, mas infelizmente o árbitro não considerou assim. Vou tentar deixar a minha marca contra o Batatais”, afirmou

Para o duelo, o lateral-esquerdo Cleídson, com o terceiro cartão amarelo, fica de fora. Assim, Adriano Paulista e Daniel Carvalho disputam uma vaga no time titular.