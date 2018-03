2 a 1, Votuporanguense, de virada e vivo na competição.

Foto Rafael Silva CAV:- Com gols nos acréscimos, Votuporanguense vence e rebaixa o Batatais

CAV marca no fim e rebaixa Fantasma da Mogiana; Marcaram para o time mandante Felipe e Fio, enquanto Cortez assinalou para a equipe visitante

por Oscar Silva –

Com o gol nos acréscimos, o Votuporanguense fez a lição de casa e venceu o Batatais, 2 a 1, jogando na tarde de ontem, pela 14ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2, na Arena Plínio Marin. Para o CAV fizeram Felipe e Fio, enquanto Cortez assinalou para o Fantasma da Mogiana.

Com o triunfo, o time comandado pelo técnico Rafael Guanaes, soma 22 pontos ganhos e continua vivo em busca de uma vaga para ás quartas de finais. É o sexto colocado. Já o Batatais, com o revés ficou estacionado nos nove pontos e rebaixado para a Série A3, na próxima temporada.

EM BRANCO

O jogo começou morno, mas os visitantes criaram a primeira oportunidade de marcar aos seis minutos, com o meia Bruninho. Na indecisão da zaga votuporaguense, o atleta do Fantasma da Mogiana encheu o pé de fora da área e a bola passou com perigo rente ao travessão. Cinco minutos depois, o CAV deu o troco e quase inaugurou o marcador. Dentro da pequena área, Jairo arriscou o goleiro bateu roupa e o zagueiro Marcão salvou no momento certo.

O primeiro tempo foi tão fraco que nenhum goleiro fez defesa. Nos minutos finais, Luiz Matheus do Fantasma. arriscou de longe e a bola passou rente a trave setor esquerdo. A Alvinegra quase fez com Felipe Silva. O atacante do CAV tocou com precisão e a bola tirou tinta da trave. O placar em branco foi justo por aquilo que as duas equipes não fizeram em campo debaixo de uma forte temperatura.

DE VIRADA E VIVO NA COMPETIÇÃO

No segundo tempo, aos 8 minutos, os visitantes em lance isolado na entrada da área Cortez, resolveu arriscar inaugurando o marcador. O número um da alvinegra nada pode fazer, pois a bola ganhou o setor direito pelo alto e forte, 1 a 0. Aos 17, Fio que entrou no lugar de João Marcos, por pouco não deixou tudo igual. Dentro da pequena área o jogador chutou rasteiro canto direito.

A bola ganhou a linha de fundo, no entanto o arqueiro do Batatais estava batido no lance. Aos 25 minutos, o CAV acordou no jogo e Felipe, aproveitando belo cruzamento de Douglas, meteu a cabeça deixando tudo igual. Robinho, que entrou no posto de Elvinho, perdeu grande chance de virar. Ele, a bola e o gol, fez o mais difícil tocando pra fora. O lance aconteceu aos trinta e seis minutos. Aos 48, Adriano Paulista, tocou na medida para Fio, tocar de cabeça. Final, 2 a 1, Votuporanguense, de virada e vivo na competição.

PRÓXIMOS JOGOS

No encerramento da primeira fase da Série A2, com todos os jogos programados para o próximo sábado, ás 15 horas, o Votuporanguense, joga em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, contra o Guarani. Já o Batatais, pega em seus domínios o Penapolense.