Bastidores por A. C. Camargo

O vereador Mehde Slaiman Kanso, ultimamente de postura mais light, voltou a ser Meidão, aquele cuja voz ninguém cala? Tudo indica que sim. Tanto é verdade que na semana passada ele botou novamente a boca no trombone e reclamou do comportamento da assessoria de imprensa do Executivo, alegando que o papel de vereadores em conquistas do município tem sido menosprezado. Conhecido pelo seu espírito combativo, Meidão andava quieto demais em seu canto. Agora ele voltou a ser exigente. Dias atrás anunciou em seu gabinete sua participação na instalação em Votuporanga de uma poderosa rede de departamentos, a Havan. Meidão requereu para si o mérito da conquista para o comércio local.

O que representa

De fato a Havan, aqui se estabelecendo, se constitui num importante elemento motivador para o crescimento e importância do comércio local. Juntando-se a outros e recentes eventos da mesma natureza, como a filial do Laranjão, as lojas das redes Mcdonald e do Burger King, fica comprovada a situação de liderança comercial de Votuporanga na região. Saliente-se que o Laranjão, com suas lojas da Galeria Morini, se constitui num autêntico mini shopping.

Na bronca

Os vereadores Hery e Emerson foram à tribuna na segunda feira e ambos deitaram falação. O primeiro disse que a iniciativa de cassar seu mandato tem por objetivo calar sua voz e chegou a comparam o que está acontecendo com ele parecido com o

A ação que tirou a vida da vereadora carioca Marielle Franco. Menos, vereador, menos.

Saúde

Émerson de seu lado voltou a um tema que ele gosta muito de falar a respeito, o atendimento de saúde na cidade tendo, como sempre, a Santa Casa de Misericórdia como pano de fundo. E carregou nas tintas ao dizer que a saúde pública na cidade está uma calamidade. Menos, vereador, menos.

Regional

A Câmara de Rio Preto terá sessão extraordinária hoje pela manhã convocada pelo seu presidente, Jean Charles (MDB). É para votar o aumento de 3% no salário do prefeito, vice-prefeito, secretários e servidores. O reajuste para os 17 vereadores será de 2,95%, percentual correspondente à inflação anual. Aqui em Votuporanga projeto com o mesmo sentido foi aprovado em caráter de urgência na sessão ordinária de segunda feira. O aumento para os funcionários é um pouco menor, 2%.

Coisa & Tal

Sorria. Com a lesão de Alex Sandro, com dores na coxa direita após o treino de segunda feira, Ismaily foi convocado pelo técnico Tite para assumir seu lugar. O atleta, que atua no futebol da Ucrânia e é desconhecido por aqui, já está em Moscou para os amistosos contra Rússia e Alemanha, sexta e terça-feira, respectivamente.

Na luta

O governador Geraldo Alckmin teve seu nome confirmado pelo PSDB como pré-candidato a presidente da República, E o presidente Michel Temer admitiu que possa sim buscar a reeleição.

Entre aspas

Manifestações dos vereadores Hery e Émerson segunda feira na Câmara:

– A saúde pública local está uma calamidade (Émerson).

– Querem calar a minha voz (Hery).