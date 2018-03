CAV vence Fernandópolis em jogo treino

O Votuporanguense venceu na manhã de ontem por 2 a 0 o Fernandópolis, com gols de Juninho e Vitinho.

A partida amistosa teve dois tempos de 40 minutos cada. Rafael Guanaes colocou em campo: Igor (José Eduardo), Pablo, Juan, Edson, Caio (Diogo), Alison, Luiz Renan, Kennedy, Juninho, Robinho (Agnaldo) e Vítor.

O técnico Rafael Guanaes falou no final do treino: “A equipe fez dois tempos bem distintos, cometeu alguns erros no primeiro, poderia ter marcado alguns gols; ficou fora do que temos insistido em treinamentos. Tive que dar um bronquinha no intervalo e o segundo tempo foi muito bom da equipe, criando oportunidades e marcando gols, manteve a posse da bola, sendo agressivo e se defendendo bem também, mascando mais alto e no campo deles, com alguns destaques individuais mais uma vez. Foi um treino muito produtivo num ritmo de jogo interessante, todos se comprometendo no trabalho e a ganhar a partida, que era importante pra nós e eu cobrei isso. Foi um teste bom para, já pra gente definir o futuro”.