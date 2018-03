É hora de perder o hábito

Orlando Ribeiro*

Quantas bobagens a gente faz na vida só por causa dos nossos hábitos. A gente se acostuma e, logo, os hábitos viram vícios, como o tabagismo, o alcoolismo, essas coisas todas. De certo que pode até ter algum lado bom nessa história, como acontece com as pessoas que moram perto da linha do trem, que conseguem dormir mesmo com aquele vai e vem danado, com as buzinadas na madrugada e o treme-treme do chão. Acabam se acostumando. É a maravilhosa capacidade do homem de se habituar ao meio; o problema, ao meu ver, é quando a gente se pega a pensar na nossa vida e a nos habituarmos com certas situações. Aí, deixamos de dar conta. Como acontece com aqueles acidentes de trânsito nas rodovias, quando o sujeito já está quase chegando ao seu destino. Ele se habituou tanto com o caminho que acaba relaxando a atenção, aí…pimba, a tragédia acontece. O hábito nos tira a atenção dos acontecimentos. E, o que é pior, transforma a vida da gente numa enorme rotina. Habituamo-nos a ficar em casa, a fazer as coisas sempre num mesmo dia e horário, a ir trabalhar pelo mesmo caminho durante décadas, ou seja, deixamos que o hábito nos roube o gozo de conhecer e experimentar as novidades.

Até mesmo nos relacionamentos, olha aí, quantas pessoas infelizes que eram apaixonadas, se desejavam tanto, até que se casaram e se habituaram a viver juntas. O costume de um para com o outro, rasgou as fantasias e um deixou de prestar atenção no outro, e aí veio desencanto… tchau paixão, adeus desejos. Se acostumaram ao casamento, e esqueceram o gozo do namoro. Sou celebrante de casamentos e sempre digo que melhor do que namorar para casar é casar para namorar. A rotina do casamento faz os casais esquecerem-se de se seduzir todos os dias. No namoro, sempre tinha uma novidade, um cinema, um lanche, um passeio na praça, um encontro com os amigos, a pipoca, o sorvete, a pizza. Mas, aí se casam e habituam-se. No namoro, dizia “eu te amo” e “que saudade” todo dia; hoje, esquecem-se de pedir um ao outro de novo em casamento, a cada manhã ou toda noite. O hábito também nos influencia até na prática religiosa. Tem gente que vai na missa todo domingo e, enquanto o padre está lá no altar, falando do Evangelho, ela está reparando no vestido curto da menina, no cheiro de suor do homem do banco da frente ou se distraindo com o vôo irrequieto de uma andorinha por sobre a nave. Vai para a fila da comunhão pensando no almoço ou na vizinha, que deixa um monte de sujeira na frente da sua calçada. Isso se repete nos templos evangélicos, nas casas espíritas, onde nos habituamos com obrigações e deveres, que a gente até cumpre, mas sem nos apercebermos verdadeiramente para que servem.

Viver deixa de ser um gosto, vira hábito, somos o que somos e abandonamos os sonhos do que queríamos ser: artista de TV, policial, professora, cantor, essas idealizações de infância. A vida vira cotidiano, tudo às correrias, inutilidades sempre tão urgentes. E vem a tristeza primeiro, depois a depressão, habituamo-nos a ser tristes, a nos queixarmos e atiramos pela janela do carro aquela deliciosa vontade de mudar e viver que tínhamos a cada novo dia. Chega de dizer aquela velha frase nos momentos agudos: “É a vida!”. Não, não e não…e não de novo!!! Para viver verdadeiramente a vida, precisamos deixar de nos habituarmos. Viver de maneira nova todo dia novo, amar hoje diferente de ontem, crer num Deus que promove mudanças. Jesus disse que o reino dos céus é daqueles que se assemelham aos pequenos, porque as crianças não se acostumam com nada, não vestem a armadura pesada dos hábitos. Simples assim!