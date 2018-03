Mulher fica ferida após bater em traseira de caminhão

Com a batida, carro ficou com a frente totalmente destruída na rodovia na rodovia Antônio Visoto, que liga as cidades de Jaci a Mirassol (Foto: Arquivo Pessoal)

Segundo a polícia, mulher colidiu com caminhão que não teria respeitado o sinal de pare em uma rotatória que dá acesso à rodovia.

Uma mulher ficou ferida em um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (21) na rodovia Antônio Visoto, que liga as cidades de Jaci (SP) a Mirassol (SP).

Segundo informações da polícia, a motorista trafegava pela rodovia, quando bateu na traseira de um caminhão, que não teria respeitado o sinal de pare em uma rotatória que dá acesso à via.

Com o impacto da batida, a frente do carro ficou totalmente destruída. No entanto, a mulher sofreu apenas ferimentos leves.

Ela foi socorrida e encaminhada para um hospital particular de São José do Rio Preto (SP). O motorista do caminhão não se machucou.