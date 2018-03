Mutirão da Solidariedade passará por toda a cidade

Voluntários conhecendo o funcionamento do mutirão

Reunião realizada na manhã desta quarta-feira iniciou a divisão e distribuição das equipes de voluntários que irão trabalhar no dia 7 de abril

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama do Município, Mônica Pesciotto de Carvalho, e o Secretário Municipal de Direitos Humanos, Gilvan Carlos, coordenaram uma reunião, na manhã de ontem sobre o Mutirão da Solidariedade. O encontro contou com a participação de representantes de diversas entidades e instituições parceiras do evento e também das secretarias municipais envolvidas. A ocasião foi importante para iniciar o processo de distribuição das equipes de voluntários que irão trabalhar no evento do dia 7 de abril, a partir das 8 horas. A cidade será dividida em 14 setores cujos mapas já estão com as equipes responsáveis por cada área.

Com o lema “Faça o bem com o que você tem de bom”, o Mutirão da Solidariedade irá recolher alimentos e materiais como agasalhos, cobertores, roupas em geral, sapatos, acessórios, móveis, entre outros utensílios domésticos em bom estado. “Estamos avançando nesta etapa de organização para realizarmos um grande evento que irá beneficiar as pessoas menos favorecidas”, explicou Mônica.