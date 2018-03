Denize do Nascimento Gonçalves *

Caro leitor, você não sabe da última: o ar tem ouvido!

Eu ouvi esta expressão da boca de uma personal de unhas; sim, de uma manicure, enquanto ela personalizava minhas unhas, vamos assim dizer. Ela dizia que tinha uma pergunta a fazer ao pastor da sua igreja, e eu, curiosa, quis saber que pergunta era. Ela me disse: não posso, o ar tem ouvido. Meu Deus, eu parei! Fiquei bege! Achei o máximo!

Ora, você já mediu a dimensão do poder que tem uma fala? Você já percebeu que, estando só, um sentimento de alegria invade todo o seu ser e você fica tomado por este sentimento, simplesmente assim, do nada? Ou por uma angústia ou irritação que você não sabe explicar de onde vem? Ou você está relatando um fato triste ou complicado de uma pessoa ou família e de repente uma energia começa a pesar no ambiente que um cachorro é capaz de latir do nada para o nada? São ondas eletromagnéticas com as quais conectamos ou somos conectados o tempo todo. Somos energia, embora nos esqueçamos sempre.

Pois bem, vivemos num mundo cheio de mistérios sem que nos apercebamos disso. Sabemos da Lei de Ação e Reação: o que fazemos de bom, o bem volta para nós e o que fazemos de mal, na mesma proporção, retorna. Se falamos mal de alguém, fazemos uma crítica, por incrível que pareça, parece que o Universo ouve (e ouve!) as nossas críticas e quando menos esperamos estamos fazendo igual, ou uma pessoa muito querida nossa começa a fazer aquilo, nos irritando profundamente.

Temos vivido sob o açoite do chicote da dor e ainda não compreendemos as lições que precisamos assimilar. Perseveramos na crítica achando que vai produzir algum resultado positivo, mas não, ela continua ressonando, negativamente, sobre nós mesmos.

A questão é: por que queremos que as pessoas façam as coisas do jeito que queremos, sejam como desejamos e pensem como pensamos? Simples, porque achamos que somos perfeitos! Sendo assim, compreendemos que o nosso maior defeito é o de ver o defeito do outro. Erro que nos torna tão imperfeitos! Só não percebemos o mal que tudo isso nos faz.

Bem disse o nosso Grande Mestre Jesus: ” Se os teus olhos forem a tua maldição, arranque-os e jogue-os fora. Se a tua língua for a tua maldição, arranque-a e jogue-a fora.” . Percebe, caro leitor, o mal que temos acarretado para nossa vida, sobretudo, através do ouvido do ar, quando achamos que ninguém está nos ouvindo e que podemos falar tranquilamente?!

É necessário eliminarmos o orgulho de nossa alma; este que vive dizendo para nós que somos perfeitos e que imperfeitos são os outros, afinal, trazemos, dentro de nós, uma multidão de nomes e personalidades, problemas e neuroses, conflitos e desafios a serem vencidos. Se não damos conta de depurar as nossas imperfeições morais, por que nos complicarmos atirando pedras para o alto sabendo que elas hão de cair sobre as nossas cabeças?! Usemos de inteligência em nosso favor.

De acordo com Provérbios 18: 20-21 : “A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte; os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. ”

Caro leitor, cuidemos de nossa língua se desejarmos comer apenas bons frutos, porque até mesmo o ar tem ouvido.

Denize do Nascimento Gonçalves – Psicanálise Clínica. É colaboradora deste Diário