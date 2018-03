Padres da Diocese serão transferidos

“A Paróquia Senhor Bom Jesus de Paulo de Faria esta vacante e necessita de um padre com maior experiência e de boa espiritualidade. Perfil encontrado no Padre Jair De Marchi”, diz a Nota

A comunicação foi feita por meio de Nota Oficial da Diocese de Votuporanga

O Padre Jair De Marchi, Pároco da Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima será transferido para a Paróquia Senhor Bom Jesus na cidade de Paulo de Faria. A apresentação como administrador paroquial daquela comunidade está prevista para segunda-feira, dia 9 de Abril.

Já o Padre Joaquim Tadeu Ferraz de Andrade, Administrador da Capela Nossa Senhora Aparecida na cidade de Parisi e Capela Santo Antônio na cidade de Votuporanga será transferido para Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima na cidade de Votuporanga. A apresentação como Administrador Paroquial daquela comunidade está prevista para terça-feira, dia 10 de Abril.

Segundo a assessoria da Diocese o motivo da transferência é de ordem pastoral. “A Paróquia Senhor Bom Jesus de Paulo de Faria esta vacante e necessita de um padre com maior experiência e de boa espiritualidade. Perfil encontrado no Padre Jair De Marchi. Para dar continuidade aos trabalhos da Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima de Votuporanga precisa de um padre carismático e acolhedor. Perfil encontrado no Padre Joaquim Tadeu”, diz a Nota.

Para breve a Diocese disse que serão anunciados novas transferências e o nome do padre que irá atender a Capela Nossa Senhora Aparecida de Parisi e Capela Santo Antônio de Votuporanga.