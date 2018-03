PM recupera moto roubada e prende 3 por tráfico

Dentro da casa foram apreendidos: maconha, 01 balança de precisão, dinheiro do tráfico, faca e celular; além A Biz roubada que se encontrava numa garagem no Palmeiras I

Policiais militares de Votuporanga recuperaram uma moto furtada e prenderam o dono da casa onde ela estava com drogas, nesta quarta-feira (21). Segundo a ocorrência, durante patrulhamento Tático pelo bairro Palmeiras I, cientes do furto de uma motocicleta Honda/Biz de cor branca, no bairro Pozzobon, a equipe de Força Tática, quando passou pela rua Pascoal Mega, avistou a moto na garagem de uma casa.

Os policiais entraram no local para averiguação. Durante a constatação do veículo, foi notado um forte odor característico de maconha vindo do interior da referida casa, sendo localizado e detido na residência um adolescente de 16 anos, um homem de 29 anos e outro jovem de 19 anos.

Nas buscas foram apreendidos certa quantidade de maconha, 01 balança de precisão, dinheiro do tráfico, faca e celular. Diante dos fatos foi dada voz de apreensão e prisão respectivamente sendo todos apresentados na DISE, onde o delegado ratificou o flagrante, permanecendo ambos à disposição da justiça, bem como o veículo furtado restituído à vítima.