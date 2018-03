Prefeito assina mais dois convênios com o Governo do Estado

Valentim Gentil receberá o projeto “Escola de Moda” além de um trator e outros equipamentos para a Patrulha Agrícola

Primeira-dama Rosalina Segura, Geraldo Alckmin e o prefeito Adilson Segura, durante solenidade, no Palácio dos Bandeirantes

O prefeito Adilson Segura esteve na última segunda-feira no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, onde assinou mais dois convênios para Valentim Gentil, juntamente com o governador Geraldo Alckmin. O primeiro celebrado foi com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP), presidido pela primeira-dama Lu Alckmin, para o recebimento de kits do projeto “Escola de Moda”, que visa à qualificação profissional e geração de renda para as famílias menos favorecidas. Em seguida, Adilson Segura assinou convênio com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, para que o município receba um trator cabinado com ar condicionado, distribuidor de calcário e adubo, semeadora hidráulica e pulverizador de 600 litros, avaliados em R$ 130 mil, e que irá compor a Patrulha Agrícola do Município.

O prefeito diz que voltou para Valentim com a sensação de um dever cumprido depois das conquistas firmadas. “Agradecemos imensamente ao governador Geraldo Alckmin, à primeira-dama, dona Lu Alckmin, ao secretário da Agricultura, Dr. Arnaldo Jardim e todas as autoridades que nos ajudaram” disse. Estiveram junto com o prefeito de Valentim Gentil, a primeira-dama Rosalina Segura e a presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, Lourdes Maria Moreira da Silva (Nega).