Prefeitura quer criar a Feira do Produtor Rural em Votuporanga

Todas os estandes são padronizados assim como os materiais de divulgação

Projeto é inovador e completamente diferenciado das feiras livres, já que dispõe de estandes padronizados, uniformes e identidade visual, sem custos para Prefeitura ou produtores

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico está trabalhando para trazer para Votuporanga a Feira do Produtor Rural, em parceria com o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O primeiro passo foi dado na tarde de terça-feira, no Sindicato Rural de Votuporanga, com definição do Comitê Gestor que será formado por representantes do Sebrae SP, Fiscalização Municipal, das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, da Cultura e Turismo e de Obras, e das cooperativas de produtores rurais, Coapinsp e Codafavo.

“Um dos objetivos do prefeito João Dado é o de incentivar e apoiar os pequenos e médios produtores rurais e a ideia da feira vai justamente ao encontro desta aspiração, pois permite capacitar os agricultores a comercializarem seus produtos diretamente ao consumidor, dentro de um projeto completamente diferenciado das feiras livres”, explicou o secretário do Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior. O secretário esclareceu ainda que na Feira do Produtor Rural, “só poderão ser oferecidos produtos cultivados na propriedade do próprio agricultor, com a garantia de serem alimentos saudáveis e seguros, seguindo as especificações das legislações vigentes, estabelecendo uma relação de confiança e respeito com o consumidor, sem produtos industrializados e atravessadores”.

A instrutora do SENAR, Maria Fernanda de Almeida Rodrigues, afirmou que “a feira vai criar um ambiente agradável e organizado, com identidade visual e padronização dos estandes sustentáveis feitos em bambu, com seu funcionamento obedecendo a um regulamento próprio, com normas e procedimentos que consideram a necessidade do capricho na preparação e apresentação dos produtos fresquinhos a preços competitivos”. Ela também disse os custos serão todos subsidiados pelo programa oferecendo o kit completo do estande e uniformes (avental, camisetas e bonés), além de toda a identidade visual, como displays e tabelas de preços, o próprio estande em bambu e lona, que será confeccionado pelo produtor”, concluiu.

Prosseguimento

Um novo encontro ficou marcado para a próxima terça-feira, 27, às 13h, com os produtores convidados a participar de uma sensibilização no auditório do Sindicato Rural e, depois, os interessados em participar do projeto seguirão para os próximos módulos. Toda a capacitação é gratuita e tem duração de 272 horas, incluindo módulos de formação e organização de equipe, normas e procedimentos adequados para a feira, construção dos estandes de bambu, planejamento da produção, preparação adequada dos produtos a serem levados à Feira, métodos de comercialização, técnicas de vendas e exposição de produtos, controles de gestão do negócio.

Essa modalidade de Feira já acontece com sucesso em Brotas, Araçatuba e outros municípios paulistas.