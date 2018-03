Monomotor cai em cemitério próximo ao aeroporto de Araçatuba

Monomotor era pilotado por um homem de 80 anos

Um avião monomotor caiu na tarde desta quinta-feira (22) em uma área do cemitério Jardim da Luz, próximo ao aeroporto Dario Guarita, em Araçatuba. O piloto, de 80 anos, foi socorrido por pessoas não identificadas pela polícia e levado para um hospital particular da cidade.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, o paciente sofreu escoriações na cabeça e em um dos braços. “O paciente foi atendido, medicado e passa por exames complementares. Ele está consciente, andando e passa bem”, segundo nota divulgada ainda durante a tarde.

CAUSAS

As causas da queda da aeronave devem ser investigadas por equipe do Seripa 4 (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que chegou a Araçatuba nesta sexta-feira (23).

A queda foi comunicada aos órgãos de segurança pouco antes das 16h. Quando equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, o piloto do avião já tinha sido socorrido. Policiais militares do grupamento aéreo também estiveram presentes com o helicóptero Águia.

CERCA

A informação passada ao Corpo de Bombeiros foi de que a aeronave, modelo Cessna Centurion, com o prefixo PR-COW, estava voando em altura baixa quando caiu. Pelo local, foi constatado que, antes de chegar à pista do aeroporto, o avião deu um voo rasante em um canavial e acabou atingindo a cerca que delimita o cemitério.

Com o impacto, a asa esquerda da aeronave ficou danificada. O monomotor aparentemente rodou, quebrando o eixo de sustentação do trem de pouso, parando em uma área gramada.

Devido a um pequeno vazamento de combustível, a regional da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado) foi acionada. A Defesa Civil também foi comunicada e a Polícia Militar deve preservar o local até a conclusão da vistoria pelo Seripa.