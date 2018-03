Baile do Havaí no Votuporanga Clube (1974)

Entre os elegantes: Simone Portes Calile, o saudoso Nei Vivo, Carlinhos De Haro, Abilinho Calile, Caito e o estilista Junior Santaella

Equipe da Saúde na década de 2000

Nesta foto, a equipe da Saúde da época, realizava treinamento com novas mamães. Na foto, segurando o bebê: Regina Magosse; a segunda da esquerda para a direita, a psicóloga Roseli Eleutério Rodrigues e o pediatra Antonio Seba Junior

Lembranças do famoso Bar Pinguim

Corinthians jogou em Votuporanga no ano de 1967 e junto com essa grande time vieram as grandes rádios paulistas. Nesta foto tirada no Bar identificamos, da esquerda para a direita, o Luiz da casa Globo, mas na época dono do Bar pinguim, o locutor Luiz Augusto Moltoni da Rádio Bandeirantes de São Paulo, o fotografo Domingos Olmedo e José Aparecido Augusto

Quadra de basquete do Votuporanga Clube em 1956

O Juiz era o saudoso João Keuchguerian, que era proprietário da Loja Armênia, que comercializava sapatos e chapéus e ficava entre a ‘A Jóia’ Joalheria e o Palacete Bundin, sobrado que abrigava a Rádio Clube de Votuporanga. Entre os atletas Walter Ferreira da Costa, os saudosos Antonio Moretti e Laerte Ceneviva (B. do Brasil).