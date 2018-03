Bastidores por A. C. Camargo

Entre aspas – Ministro Luís Roberto Barroso do STF referindo-se ao colega Gilmar Mendes:

Me deixa de fora desse seu mau sentimento, você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo vossa excelência vir aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias.

No balanço que costumamos fazer aqui aos sábados sobre os principais acontecimentos da semana verifica-se que o período foi extremamente movimentado. E o saldo não é nada animador para nós brasileiros, senão vejamos. Em Formosa-GO o bispo da Diocese e outros sacerdotes foram presos por – é incrível, mas é verdade, desvio de dinheiro da Igreja, grana proveniente de doações, de eventos e do Dízimo. O papa Francisco teve que determinar intervenção na Diocese e o nomeado para essa tarefa é um bispo muito conhecido nosso, Dom Paulo Mendes Peixoto, que passou pela Diocese de Rio Preto e que é colaborador semanal deste Diário com seus artigos muito lidos por sinal.

E tem mais

Continuando nosso passeio por notícias desagradáveis, temos que entrar no Supremo Tribunal Federal. Dá para acreditar que dois ministros bateram boca durante uma das sessões da suprema Corte, trocando ofensas? Pois aconteceu. Gilmar Mendes (ele tinha que estar nessa) e Paulo Roberto Barroso se estranharam criando uma imagem extremamente negativa para um órgão que está no último degrau do Poder Judiciário. Lamentável!

Fechamento

E para encerrar a semana o Supremo voltou à baila, desta vez aprovando a admissibilidade do Habeas Corpus impetrado em favor de Lula para evitar sua possível prisão na segunda feira depois da decisão do TRF-4 em Porto Alegre. Como o julgamento do mérito foi transferido para o dia 4 de abril, a maioria da Corte aprovou pedido da defesa do ex-presidente concedendo-lhe um salvo-conduto até o julgamento final. Assim sendo, Lula não será preso na próxima semana como muita gente esperava.

Coisa & Tal

Há uma teoria segundo a qual se ocorrer um conflito atômico de proporção mundial, todos os seres vivos sobre a Terra tenderão a desaparecer, menos as baratas. Por coincidência, há no Rio de Janeiro um cidadão, de nome Jacob Barata, conhecido como o Rei dos ônibus, que tem resistido estoicamente a todos os petardos disparados em sua direção, graças principalmente a proteção que lhe presta o ministro Gilmar Mendes. É uma espécie de teoria comprovada pela prática. Que barato!

Tudo ou nada

É muito difícil, uma missão praticamente impossível, mas como no futebol tudo pode acontecer, o Votuporanguense vai a Campinas hoje à tarde em busca de uma vitória contra o Guarani, líder da competição, tentando com isso garantir presença na etapa seguinte do campeonato. Mas, o time não depende apenas do seu resultado, mas de uma combinação de outros que o favoreçam. Não custa acreditar. Tem muita gente acedendo velas. E no Paulistão, não deu outra os quatro grandes vão fazer os jogos semifinais. Palmeiras x Santos e Corinthians x São Paulo.