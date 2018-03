Câmara convoca representantes da saúde para debater “mais humanização”

Motivado pelas críticas feitas pelo vereador Emerson Pereira na tribuna da Câmara Municipal, representantes da área da saúde estiveram nesta quinta-feira reunidos com os vereadores para falarem sobre o atendimento prestado pelas unidades de saúde da cidade.

A reunião contou com a presença do Coordenador da Rede de Urgência e Emergência de Votuporanga, o médico Drº Chaudes Ferreira, de Ivonete Félix do Nascimento – Administradora do Núcleo de Atenção à Saúde, além de representantes do Conselho Municipal de Saúde. O encontro foi aberto pelo presidente, o vereador Osmair Ferrari, e conduzido pelo vereador Emerson.

Lembrando o caso

O vereador Emerson fez duras criticas durante seu tempo de tribuna da última sessão para falar de um rapaz que morreu após alguns dias internado na Santa Casa e ter passado por vários atendimentos feitos na Unidade de Pronto Atendimento, quando mostrou um vídeo com depoimentos dos familiares que cobraram um melhor atendimento ao rapaz durante a primeira internação.

De acordo com os familiares, o rapaz passou pela UPA seis vezes e uma pelo mini hospital do bairro Pozzobon, até receber o atendimento na Santa Casa. Everton sofreu uma luxação no punho após cair em um jogo de futebol. O vereador Emerson pediu mais humanização nas unidades de saúde.

Neste encontro de anteontem, realizado no chamado Plenarinho da Câmara, o médico Chaudes disse ter se reunido com a irmã da vítima quando apresentou todos os exames e procedimentos médicos prestados no atendimento. De acordo com o médico, o quadro clínico de Everton Francisco das Dores, 31 anos de idade, se agravou após sofrer uma trombo flebite, que o levou a óbito.

O vereador Rodrigo Beleza informou na reunião que a maior parte das reclamações que ele recebe de moradores é em relação à demora no atendimento no mini hospital do Pozzobon. Para isso, cobrou a contratação de mais médicos e enfermeiros naquela unidade de saúde e também na Santa Casa.

Vereadores presentes também puderam tomar conhecimento que todas as unidades de saúde do município gerenciadas pela OSS (Santa Casa) colocam em prática o projeto de melhorias e humanização no atendimento médico. . O coordenador de saúde informou que já está adiantado o processo de viabilizar mais médicos e equipe técnica.