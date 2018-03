Caminhada filantrópica

Vanessa Camargo na Farra

Depois de um pequeno período trabalhando com o sertanejo universitário, tudo indica que Wanessa Camargo voltará ao pop que a fez conquistar grande parte de seu público. Para dar início a essa nova jornada, a cantora sairá em uma turnê pelo Brasil e uma das cidades em seu calendário é Rio Preto, por onde ela se apresenta hoje como parte das atrações do Bloco da Farra, uma festa que será realizada no Palestra Esporte Clube e que terá também as cantoras Lexa e Karol Ka, além de uma série de DJs e atrações.

Wanessa tem história com Rio Preto. No início dos anos 2010, quando a cantora estava focada em fazer pop cantando em inglês, com referências às músicas norte-americanas, ela passou por aqui diversas vezes, fazendo shows na boate Mixed. Já Lexa e Karol Ka vêm à cidade pela primeira vez. Lexa ficou conhecida do grande público com o sucesso de Posso Ser, música lançada em 2014 que fez parte do primeiro álbum da cantora. Já Karol Ka ganhou projeção ao participar do reality show Lucky Ladies, do canal Fox Life, e com a música Selfie Colado, trilha sonora da novela A Regra do Jogo.

Não é só a noite que está movimentada no fim de semana em Rio Preto, a criançada também está bem servida. Além de Larissa Manoela, que faz show no Automóvel Clube, também hoje, a dupla de palhaços Patati Patatá passa a integrar a programação do Circo Máximus durante este fim de semana.