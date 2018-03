CATEDRAL -Semana Santa tem início neste domingo

A Semana Santa tem início neste domingo. A Catedral Nossa Senhora Aparecida, de Votuporanga, já definiu a programação das celebrações litúrgicas deste ano. A Semana começa com a celebração do Domingo de Ramos. A Bênção dos Ramos que é inserida na Missa será realizada pelo bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas, às 7h30. Logo mais, às 10h, será realizada a procissão e Bênção dos Ramos. No período da noite, às 19h, será celebrada outra Missa.

A Semana Santa é uma tradição religiosa católica que celebra a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Ela tem início com o Domingo de Ramos, que relembra a entrada de Jesus em Jerusalém, e termina com a ressurreição de Jesus, no domingo de Páscoa.

O ponto mais alto da Semana Santa é o chamado Tríduo Pascal, em que se vivenciam os mistérios dos três dias sagrados. Na Quinta-Feira Santa celebra-se a instituição da Eucaristia na última Ceia e, em função dela, a instituição do sacerdócio ministerial. Na Sexta-feira Santa (30) se faz memória da Paixão e Morte de Jesus Cristo, sendo o único dia no ano em que não se celebra a missa, mas sim a Celebração da Cruz. O Sábado Santo é marcado pelo silêncio do sepulcro. Sábado à noite, celebra-se a Vigília Pascal, a “Mãe de todas as Vigílias”.

Programação da Semana Santa na Catedral:

Dia 25/03 – Domingo de Ramos – Coleta Nacional da Solidariedade

07h30 – Santa Missa e Benção dos Ramos presidida por Dom Moacir

10h00 – Santa Missa – Procissão e Benção dos Ramos

19h00 – Santa Missa

Dia 26/03 – Segunda-feira Santa

19h30 – Santa Missa

Dia 27/03 – Terça-feira Santa

20h – Missa dos Santos Óleos presidida por Dom Moacir e com a presença dos padres e fieis da diocese.

Dia 28/03 – Quarta- feira Santa

15h00 – Santa Missa e Novena de Nossa Senhora Aparecida

19h30 – Missa Penitencial

Tríduo Pascal

Dia 29/03 – Quinta-feira Santa – 1º Dia do Tríduo

20h00 – Missa da Ceia do Senhor – Instituição da Eucaristia, do Sacerdócio, Mandamento Novo e do Lava Pés. Transladação do Santíssimo Sacramento e Adoração até às 0h.

Dia 30/03 – Sexta-feira Santa – 2º Dia do Tríduo

06h00 – Adoração Eucarística até às 15h

15h00 – Celebração da Cruz

19h30 – Via Sacra Encenada na Concha Acústica

Dia 31/03 – Sábado Santo – 3º Dia do Tríduo

19h00 – Vigília Pascal – Benção do fogo novo, procissão da luz, benção da água e renovação das promessas batismais

Dia 01/04 – Domingo de Páscoa

07h30 – Missa da Ressurreição do Senhor

10h00 – Missa da Ressurreição do Senhor e Batizados

19h00 – Missa da Ressurreição do Senhor