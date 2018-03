Coluna do Zappa

Marilza Oliveira na comemoração dos seus 50tinha, momentos de alegria junto ao marido Idemar, amigos e familiares .

Persona

De repente, não mais que de repente

Fez-se de triste o que se fez amante

E de sozinho o que se fez contente”. (…)

(Vinicius de Moraes)

Parabéns para Eliete Gallo Vilela, Lucas Froio, Mary Guimaraes Alves do Carmo e Renato Ferraz do Amaral.

Zu Laiê + Zeca Barreto + Os Herméticos estarão no palco do aniversário de dois anos do Cafundó uma espaço transadíssimo que une discotecagem, feirinha, música, gastronomia e projeções numa chácara pelos lados de Rio Preto. O Gooogle te leva lá para uma noite de muito samba + Tim Maia e Jorge Ben Jor.

Apesar de uma chegada um tiquim antecipada, mamãe Juliana Amaral e pai Marcelo Beloti já estão em casa com os gêmeos Mateus e Henrique. Vovó Carminha vem acompanhando tudo de perto e o carinho dos amigos tem sido retribuído com mais carinho ainda.

Circulando

A edição da Festa do Bacana de Rio Preto vem com muitas surpresas para o dia 16 de junho

Por aqui, dia 5 de abril, teremos a noite Sabores de Portugal, um tradicional encontro promovido pelo Lar Celina.

Dia 6 de abril tem Terra Celta no Chalé Acústico. No dia seguinte, Festival Alternativo Infernandópolis. Yes!!!

Promoção no Villa Bistrô colocou o suco de limão por R$1,99 durante o almoço.

Amanhã tem Tutu do Milênio, tradicional almoço realizado pelo Rotary Club Novo Milênio.

Como está

Nesta turbulência de informações sobre a chegada do sinal digital, apesar das mensagens na Tv não fazerem distinção alguma, nosso sinal analógico ainda não será desligado desta vez. O recado que vem sendo transmitido nas programações está valendo somente para a microrregião de São José do Rio Preto.

O tempo não para

Para quem anda reclamando das longas e tenebrosas filas nos correios da rua Tocantins, sinto em dizer que a lei das filas fiscalizada por prefeitura e Procon é valida somente para instituições financeiros. Então, meus caríssimos, leve banquinho caso precise dos serviços do referido local, pois tem atendimento que está demorando até 40 minutos. Gsuis.

Vespeiro?

Jornalistas da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, denunciaram uma tentativa de censura sobre a cobertura envolvendo a execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, depois que chefes da Agência Brasil orientaram editores e repórteres a não cobrir os atos em decorrência do ‘episódio’. E Brazilzão.

Filho de Deus

Theo Becker, agora convertido à Universal, será ‘Jesus’ na nova novela da Record. Precisou acrescentar ‘de Oliveira’ ao seu nome , uma referencia direta ao Monte das Oliveiras, onde Jesus tomou o cálice da salvação.

Legendas

André Navarro foi beber da fonte no 8º Fórum Mundial da Água em Brasília, enriquecendo conhecimentos como na ‘consideração dos rios como sujeitos de direitos’. Simples assim.

Valéria Minhós Fóz respirando ares rio-pretenses

Ronnie Molina e Kelly

Poupa nada

Uma postagem de uma médica prestadora de serviço no Poupa Tempo, ontem, no Facebook, mostrou uma situação de trabalho nada confortável: a posição do sol, no período da manhã, entra pelo telhado. ‘transparente’, em sua mesa de trabalho. Dado o recado para quem é de direito fazer algo.

Seu carinho

Tem pedido de carinho pelo facebook vindo de Ongs protetoras de animais e de cuidadores independentes que estão devendo as cuecas em clínicas que estão sempre de portas abertas para o socorro imediato desses animais socorridos por essa turma. O pedido é de leite ninho lata, leite de coco Sococo e de leite condensado Itambé, matéria prima para o Bazar da Sobremesa que está sendo preparado. Doações na 775 ou com Carmem Roveri.

Chupar Cana

E as previsões se confirmaram. Até pouco antes de finalizarmos esta página restavam somente alguns lugares pontuais em poucas mesas não preenchidas ou, ainda, alguns outros poucos bistrôs no mezanino para o show de logo mais no Votuporanga Clube, a primeira promoção da diretoria Flueryzinho Cecchini com a presença do show man Benito de Paula.

Com isso, fica a certeza de que a proposta agradou e que o prestígio abre caminho para que outras tantas promoções sejam feitas.