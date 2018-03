Daniel David pede maior atenção aos idosos  

O vereador Daniel David falou na sessão da Câmara sobre o atendimento do Poupatempo de Votuporanga. Segundo o vereador, alguns idosos não são devidamente atendidos por não terem feito o agendamento via internet. Indignado, Daniel David disse que muitas pessoas de idade não têm acesso ao computador. “Uma dessas pessoas me disse que andou mais de 20 quarteirões e, chegando lá, não foi atendida por não ter feito tal agendamento”, contou.

Ele comentou que estará estudando qual providência pode ser feita neste sentido, juntamente com a Câmara Municipal. “Além de não ter acesso à internet, outros também não têm quem faça o agendamento para eles”, afirmou.

Vandalismo

O vereador Daniel também mostrou-se indignado com o ato de vandalismo que destruiu o busto do empresário Nasser Marão instalado na avenida que leva seu nome, próximo a Cidade Universitária. “É um absurdo essa atitude de quem não tem caráter. Nem sei que nome dar diante de uma situação dessa. Estou indignado por terem destruído o busto de uma pessoa que muito fez por Votuporanga. Independente da forma que foi instalada, e de quem quer que seja, ninguém tem o direito de destruir”, ressaltou.

Indicações

No decorrer da semana, Daniel David fez algumas indicações ao Poder Executivo. Entre elas, estão os serviços de nivelamento em malha asfáltica, onde está instalada uma lombofaixa na avenida da Saudade, para evitar o acúmulo de água empossada além de outros transtornos.