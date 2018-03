Dr. Ali pede mais segurança na rua Bahia

O vereador Ali pediu para segurança a frente do Poupa Tempo

O olhar é para a rua em frente ao Poupa Tempo, onde o vereador quer rebaixamento das guias de sarjetas e faixas de pedestres

Nesta semana, o vereador Dr. Ali Hassan Wansa encaminhou duas indicações ao Poder Executivo pedindo melhorias em frente do Poupatempo de Votuporanga para onde sugeriu o rebaixamento das guias de sarjetas e pintura da faixa de pedestres

Dr. Ali ressaltou que a medida é extremamente importante para proporcionar acessibilidade aos cadeirantes e mães com carrinhos de bebês, idosos, entre outras pessoas usuárias do órgão, e que a pintura da faixa de pedestres irá garantir mais segurança durante a travessia da rua valorizando, assim, os princípios e valores norteadores da conduta individual para que todos vivam bem. Para Dr. Ali, os condutores que não respeitam as leis nem os seres humanos, “só têm um caminho, que é o da punição rigorosa e com multas elevadas”.

Recapeamento asfáltico

O vereador pediu para que a Secretaria de Obras inclua a rua Panamá, no trecho entre as ruas Peru e Rio de Janeiro, no bairro Vila América, no cronograma de obras de recapeamento asfáltico, uma vez que a malha asfáltica desse local encontra-se totalmente deteriorada. Na mesma noite ele pediu que fosse feito serviço de limpeza e roçagem nas calçadas da rua Manoel Jacinto Muniz, na confluência com as ruas Pernambuco e Amazonas.