É hoje: Santos x Palmeiras

Estádio do Pacaembu (Paula Marina Castro)

Todos os quatro jogos das semifinais do Campeonato Paulista masculino de 2018 acontecem na cidade de São Paulo. Os quatro grandes times do Estado chegaram a essa fase.

A primeira partida, entre o Santos e o Palmeiras, é realizada no Pacaembu, neste sábado, dia 24 de março, às 19h. Já o jogo de ida entre o São Paulo e o Corinthians ocorre no domingo, dia 25, às 16h, no Morumbi.

Na terça-feira, dia 27/03, às 20h30, Palmeiras e Santos jogam de novo no Pacaembu. No dia seguinte, quarta-feira, 28/03, às 21h45, Corinthians e São Paulo disputam a classificação à final na Arena Corinthians.

Na primeira fase, o Corinthians bateu o São Paulo por 2 a 1 e o Palmeiras derrotou o Santos pelo mesmo placar.