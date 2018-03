Empresas vão esperar a eleição antes de investir, diz presidente da Mercedes

Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz no Brasil – Karime Xavier/Folhapress

Empresários aguardam continuidade das reformas em 2019 para contratar, afirma executivo

Há quase três anos, o alemão Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz no Brasil, contrariou o morno discurso dos dirigentes das multinacionais e provocou polêmica ao dizer que ninguém correria o risco de investir no Brasil em meio ao processo de impeachment.

Schiemer está mais animado com a economia, mas diz que os investimentos e as contratações ainda não decolaram porque as empresas estão aguardando o que vai acontecer na eleição.

“As empresas querem saber se as reformas que, infelizmente pararam de novo, vão ter continuidade em 2019.”

Da Redação

Há quase três anos, Schiemer disse que o Brasil tinha voltado 20 anos no tempo no governo Dilma Rousseff. Em sua percepção de hoje afirma, “Felizmente, recuperamos uma parte do tempo perdido. Há 3 anos a situação brasileira era muito deprimente: vendas caindo, impeachment em andamento, uma insegurança muito grande. Na época, eu falei que não havia mais previsibilidade e que só louco investia no Brasil. Fui massacrado por essa frase, mas falei de coração. Hoje a situação se estabilizou e vemos o futuro com mais esperança. Os investidores já estão olhando o Brasil com mais vontade. Falta pouco para a economia deslanchar”, explica.

Para que a economia volte a deslanchar o empresário diz que todo o mundo quer saber é o que vai acontecer depois das eleições de outubro. “As empresas querem saber se reformas, que infelizmente pararam de novo, vão ter continuidade em 2019. O futuro do Brasil depende das reformas. Refiro-me principalmente do ajuste fiscal, no qual entra a reforma da Previdência, mas também precisamos de uma reforma tributária urgente. Outra reforma importante é a política. Precisamos das reformas para o investidor ter uma garantia de que o Brasil vai crescer pelos próximos cinco a seis anos. As empresas só investem quando têm uma previsão. Se isso não existe, é muito difícil tomar essa decisão”, esclarece.

“O que de pior pode acontecer é termos um segundo turno com dois candidatos populistas. A emoção estará em primeiro lugar e a razão será deixada de lado. Mas acho que isso não vai acontecer. Sou otimista de que vamos ter um segundo turno com candidatos com discurso moderado, mesmo que as previsões não indiquem isso hoje. Acredito que teremos candidatos que vão olhar o futuro do país seriamente e falar menos em divisão —nós contra eles— e mais em união. A experiência mostra que eleições são decididas nas últimas oito semanas. Tenho esperança de que o bom senso prevalecerá”, finaliza.