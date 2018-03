Entrou numa gelada e seu deu muito bem  

Com o setor de alimentação cada vez mais em alta, o empresário Luciano Rodrigo de Souza, morador de Monte Aprazível, lançou no mercado de franchising a rede de sorveteria “Shakerama Shakes e Delícias”, oferecendo cinco modelos de negócio disponível para todos os tipos de bolso e que vem agradando paladares através do sorvete de massa e soft junto com o já famoso milk-shake.

Luciano possui anos de experiência no mercado de franquias de sorvete como formatador e gestor de grandes marcas e já inaugurou mais de 200 lojas deste segmento. Para alcançar esse sucesso, o empresário estudou sobre o sorvete para entender de formulações e todos os detalhes que envolvem essa gostosura, o que possibilitou formar-se como “Mestre Sorveteiro” e desenvolver uma formulação de receita exclusiva para sua rede, com produtos com 30% menos gorduras e açúcares em sua formulação. “Depois de muita pesquisa e testes, desenvolvemos um produto artesanal, com ingredientes de excelente qualidade. Ele é em pó e a mistura final com o líquido é realizada dentro do ponto de venda por nossos colaboradores, dando ao produto qualidade artesanal e sabor incomparável”, afirmou.

No ano passado a franquia faturou R$850 mil e projeta alcançar este ano R$2.500 milhões com a inauguração de cinco novas unidades, totalizando oito franquias em operação no Brasil.

Negócio lucrativo

A Shakerama Shakes e Delícias foi fundada em 2015 em Araxá (MG) e entrou para o franchising em abril do ano passado. A rede de franquias oferece mais de 150 opções de produtos e sabores, que conta ainda com açaí e café. O valor de investimento inicial varia entre R$99 mil a R$230 mil, conforme o tipo de produto e o número de habitantes, com prazo de retorno estimado entre 16 a 24 meses. O faturamento bruto médio mensal varia entre R$35 mil a R$47 mil, de acordo com o modelo de negócio.

A franqueadora está localizada em São José do Rio Preto e suas três unidades em operação estão em Araxá (MG), Jacareí (SP) e Canavieira (BA). Neste segundo semestre, a capital mato-grossense, Cuiabá, também passará a contar com uma loja.