MP denuncia três servidores de Jales e advogado por corrupção

O Ministério Público de Fernandópolis denunciou três servidores efetivos do Fórum de Jales e um advogado pelo crime de corrupção, falsidade ideológica e crime organizado. Os envolvidos são acusados de um esquema que beneficiava condenados de Fernandópolis no regime aberto.

O esquema começava após o preso comunicar à Justiça que estava de mudança para Jales, mas continuava morando em Fernandópolis. Com isso, o processo era enviado para a cidade vizinha e os funcionários do cartório deveriam informar a Polícia Militar sobre o novo endereço do preso, para que ele fosse vigiado, mas isso não acontecia.

A investigação partiu da Delegacia de Investigações Gerais de Fernandópolis e os policiais realizaram buscas e apreensões. A DIG também obteve imagens de um dos condenados realizando um depósito em caixa eletrônico na conta de um dos funcionários do Fórum de Jales. Eles recebiam propina para não emitir os ofícios de fiscalização.

Em setembro de 2016, foram presos A.N. e M. B. S., além do chefe do cartório da Vara de Execuções Criminais, F. B.. Com base no inquérito, o juiz da 2º Vara Criminal de Fernandópolis, Arnaldo Valderrama, expediu mandados de busca e apreensão nas casas dos servidores suspeitos.

Se condenados, os três podem perder a função pública e ainda a aplicação de uma pena de até oito anos. Um deles está prestes a aposentar.