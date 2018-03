Mulher detida em rodovia por falha em radar é indenizada

Radar de balsamo detectou o veículo como produto de furto erroneamente

Carro de votuporanguense constava como furtado nos radares e ela foi detida em Mirassol

Uma moradora de Votuporanga, de 66 anos, ganhou uma indenização de R$10 mil do Estado por ter sido abordada pela Polícia Rodoviária e conduzida ao Plantão Policial de Rio Preto por suspeita do furto do próprio carro.

Consta na sentença que ela dirigia um Fiesta pela rodovia Euclides da Cunha, quando o radar inteligente de Bálsamo disparou um alerta de carro furtado com base no registro da placa do veículo no sistema.

Logo depois da passagem pelo radar, houve a mobilização da polícia e o carro foi interceptado pelas viaturas perto de Mirassol. De acordo com a sentença, havia registro indevido de furto contra o carro.

A votuporanguense foi levada para a delegacia, onde o equívoco foi esclarecido e ela foi liberada. Apesar disso, a mulher processou o Estado pelos transtornos e constrangimentos. O juiz considerou a falha no sistema de informação, mas destacou que não houve excesso dos policiais, que se basearam no prontuário do serviço de vigilância.