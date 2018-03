O gosto pela leitura

Olga Balbo Ferreira Fontes *

Eventualmente, ouço ou leio algum comentário sobre a extensão de alguns textos no meio virtual ou sob a quantidade de páginas de um livro qualquer. Estas observações em particular costumam me deixar intrigada… Por via das dúvidas, costumo levar em consideração estas colocações e tenho procurado não somente melhorar a qualidade, como também enxugar meus artigos o máximo que posso, mas confesso, sou uma amante das palavras e gosto de explicar tudo “nos mínimos detalhes”, o que sempre acaba resultando em um texto razoavelmente extenso.

Meu foco é e sempre foi passar a mensagem da maneira mais clara e detalhada possível, para que o artigo não fique muito vago ou em falta sobre as variáveis de um determinado tema escolhido. Mas, como escrevo para todo o tipo de leitores, procuro também levar em consideração a experiência de cada um e com isso encontrar um meio termo, um equilíbrio. Para isso, leio e releio meus artigos diversas vezes, reviso e só depois disso envio para a redação. Tudo isso com o objetivo de tornar a leitura agradável e sem pontos desnecessários. Reconheço infelizmente que não agradamos a todos!

Em nossos dias, a preguiça de ler é um mal que cresce, e de forma assustadora!!! Com a evolução das redes sociais, onde a informação é rápida e muito dinâmica, percebo que a maioria está se acostumando com esse tipo de publicação, digamos mais superficial e objetiva… Não condeno este tipo de coisa, este avanço veio para somar em nossas vidas, seja no campo profissional ou pessoal. Mas, espero que esta forma de obter informação não prejudique a nossa busca por conhecimentos mais profundos e elaborados e nem seja um ponto negativo no gosto pela leitura.

Felizmente, ainda existem muitas pessoas que não se sentem intimidades e até mesmo entediadas diante de um texto longo. Claro que muito disso depende da forma como o autor escreve e se esforça para que a leitura seja algo cativante, útil e de fato relevante. Salvo um ou outro comentário infeliz, eu particularmente não tenho muito a reclamar. Sempre encontrei amigos, leitores e comentaristas que me incentivaram com suas opiniões, sugestões e participações maravilhosas, que muitas vezes têm complementado meus artigos e me ensinado com suas opiniões e troca de idéias. Um sinal claro que, independente da extensão do artigo, alguns têm gostado de ler e se informar. Tenho um orgulho imenso em conhecer e me relacionar com estas pessoas que, assim como eu, se interessam pelos mais diversos temas e tem sede de conhecimento.

De fato acredito que o gosto pela leitura é como um músculo que precisa ser desenvolvido ou irá atrofiar, nos causando um desconforto crescente ao longo do tempo quando nos dispusermos a ler algo, seja um simples artigo ou até mesmo um livro. O hábito de ler, sempre nos traz inúmeros benefícios, isso é algo indiscutível! Uma boa leitura estimula nosso cérebro, nossa imaginação, além de enriquecer nosso vocabulário. Facilita nossa compreensão do mundo e até de nós mesmos.

Por outro, vejo que o nosso ritmo de vida também pode ser um ponto influenciador nesta questão. Vivemos em uma eterna correria, que nos traz ansiedade e impaciência, sensações que dificultam nossa concentração e a entrega à leitura. Não é algo muito agradável nos deixarmos dominar por este ritmo alucinante o dia todo, em alguns momentos precisamos encontrar tempo, diminuir a velocidade e investir em nosso aprendizado, crescimento pessoal, entretenimento e cultura.

Se ainda posso arriscar um conselho, saibam que o gosto pela leitura pode ser desenvolvido a qualquer momento da vida, basta querer. Façam algumas tentativas, tenho certeza de que irão se surpreender!