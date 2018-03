PAULISTA A2 Com desfalques CAV sonha com milagre

O jogo está marcado para as 15h, em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 19ª rodada

No estádio Brinco de Ouro em Campinas, CAV enfrenta o líder Guarani

por Oscar Silva

Sonhando com um milagre, o Votuporanguense está pronto para encarar neste sábado o líder e já classificado Guarani, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. O jogo está marcado para as 15 horas, em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 19ª rodada.

Com 22 pontos ganhos na sétima colocação, o CAV, além de vencer o Bugre, terá que torcer por tropeços do Oeste, Sertãozinho e Nacional para ficar com a quarta vaga. Missão difícil, mas não impossível no futebol.

O Oeste encara o Juventus na Rua Javari, que está livre do rebaixamento, enquanto o Sertãozinho recebe a Portuguesa no Fredericão. Já o Nacional joga fora de seus domínios diante do Rio Claro, que não aspira mais nada no campeonato. Todos os jogos acontecem às 15 horas, conforme determinação da Federação Paulista de Futebol.

ESCALAÇÃO

Para medir forças contra o time campineiro, o técnico Rafael Guanaes não poderá contar com o zagueiro Paulo Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo frente ao Batatais. Deve entrar João Victor.

Em compensação, o volante Cleídson cumpriu automática e volta ao time. A Alvinegra deverá ser esta: Paulo Roberto; Douglas, João Victor, Jorge Miguel e Cleídson; Jairo, Elvinho, Nathan e Ricardinho; João Marcos e Felipe Silva.