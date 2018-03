Reforma trabalhista- juiz esclarece dúvidas

Palestra foi promovida pela ACV e reuniu cerca de 150 pessoas, entre empresários, profissionais de Recursos Humanos e Departamento Pessoal e gestores

Da redação

Esclarecer as dúvidas que a reforma trabalhista tem gerado no dia a dia dos empresários foi o objetivo da palestra “A reforma trabalhista na prática” promovida pela ACV – Associação Comercial de Votuporanga, na manhã desta sexta-feira (23/3). Empresários, gestores e profissionais relacionados a áreas de Recursos Humanos e Departamento Pessoal conversaram com o juiz do trabalho da comarca de Votuporanga, Dr. José Rodrigues da Silva Neto.

“Entre os pontos destacados e que é novidade para todos, por exemplo, é a força da negociação entre a empresa e os colaboradores sobre o legislado, por isso é importante que encontros como esses aconteçam, para que não haja dúvidas ao executar os direitos e deveres previstos na reforma trabalhista, já que foram muitas as mudanças”, comentou o juiz do trabalho, Dr. José Rodrigues da Silva Neto, que esclareceu que direitos básicos garantidos na Constituição foram mantidos.

Em outubro de 2017, a Associação Comercial de Votuporanga promoveu um Fórum Jurídico Empresarial, que contou com a presença de juízes da região para explicar o que mudaria com as novas regras que entraram em vigor no mês de novembro.

“Uma de nossas missões é contribuir com o desenvolvimento da nossa sociedade, por isso, em momentos como esse de importantes mudanças, executamos nossa parcela de contribuição, promovendo encontros e bate-papo com profissionais diretamente relacionados a área”, destacou o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.

Penha anunciou durante o evento, que novas reuniões como a desta sexta-feira acontecerão nos próximos meses na ACV, para tratar sobre a reforma trabalhista. “No primeiro momento falamos da parte teórica da lei. Hoje já tivemos a oportunidade de esclarecer dúvidas que surgiram com a lei já sendo aplicada e é normal que dúvidas surjam no meio do caminho”, finalizou.

Para participar da palestra, os convidados doaram caixas de leite que serão destinadas para entidades assistenciais de Votuporanga. Para acompanhar as novidades e os eventos da ACV, curta a página da entidade no facebook (www.acvnet.com.br).