Saev Ambiental faz ação especial para Carona Solidária

São vários os programas de caronas solidárias pelo mundo.

Na próxima semana, os funcionários da Saev Ambiental serão convidados a aderir à ação Carona Solidária entre amigos. A intenção é conscientizar a todos para que adotem hábitos saudáveis e incentivem a redução da quantidade de carros nas ruas com a carona entre colegas de trabalho. “A ideia otimiza o uso do veículo, utiliza a capacidade de lotação de cada automóvel e ajuda a evitar que outros circulem pelo espaço levando poucas pessoas. Combinar com pessoas conhecidas e colegas de trabalho é o ideal”, explica o superintendente adjunto, eng. Marcelo Marin Zeitune.

“Se o Carona Solidária virar um hábito entre os colegas de trabalho, isso irá influenciar positivamente a mobilidade urbana e o meio ambiente. Ir ao serviço a pé, de bicicleta ou de transporte coletivo são alternativas para deixar o carro em casa e ter uma qualidade de vida melhor”, reforça Zeitune.

A Saev Ambiental também participa do Dia Mundial Sem Carro, data comemorada em 22 de Setembro, criada na França em 1997, para estimular a reflexão sobre o uso excessivo do automóvel. Constituindo-se como uma oportunidade para que as pessoas experimentem formas alternativas de mobilidade, como por exemplo, o uso da bicicleta.