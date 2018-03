“Saúde que dá Prêmio”: ganhadores são da Rua Argentina

Sorteada recebeu um notebook, enquanto os vizinhos levaram uma bicicleta cada

Neste mês, a Rua Argentina foi a grande contemplada com a campanha “Saúde que dá Prêmio”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev. A iniciativa é uma importante fonte de captação de recursos para o Hospital, beneficiando os pacientes principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS).

Aparecida Fátima Caldato foi a grande sortuda e recebeu um notebook. “Eu participo da iniciativa faz bastante tempo porque acredito que contribuindo com a Santa Casa, ajudo não somente minha família, mas a sociedade votuporanguense. Espero que muitas pessoas possam participar e colaborar com o Hospital”, afirmou.

O vizinho da direita, Marco Antônio Parisi, ganhou uma bicicleta. “A Instituição faz um trabalho regional e todo auxílio é bem-vindo. Convido toda a cidade a aderir à campanha”, disse.

Para seu Altamiro Silvério de Andrade, a sorte bateu duas vezes. Ele foi contemplado com uma bicicleta nesta semana, segundo prêmio que ganhou com a ação. “Já fui sorteado com uma moto e agora com bicicleta. Eu estou muito feliz porque iria comprar uma fazer exercício”, contou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou o quanto a campanha é necessária para Hospital. “’Saúde que dá Prêmio’ é uma das principais formas de a população votuporanguense contribuir para a manutenção dos nossos atendimentos, já que cerca de 70% deles são prestados aos pacientes do SUS. A renda arrecadada em 2017 foi essencial para as finanças da Instituição e, em nome da Diretoria, agradeço a cada membro da comunidade que participou. Saibam que a contribuição de vocês está ajudando a salvar vidas”, frisou.

Sorteio

Para participar do sorteio da campanha “Saúde que dá Prêmio”, o convidado foi o enfermeiro obstetra Rodrigo Ribeiro. Ele falou sobre a Maternidade do Hospital. “Temos 14 leitos e estamos voltados para o atendimento de gestantes, especialmente do parto normal. Possuímos uma equipe completa de médicos obstetras, pediatras, enfermeiros – clínicos, assistenciais e obstetras -, técnicos e auxiliares de enfermagem oferecendo toda a assistência seguindo o que o Ministério da Saúde preconiza quanto à humanização”, disse.

Rodrigo destacou o atendimento humanizado. “Temos a nossa doula e priorizamos a presença do acompanhante em toda estadia da gestante no Hospital”, complementou.

O enfermeiro pediu que a população de Votuporanga participe da promoção. “Fazemos apelo para ajudar a Santa Casa. É um ato de amor, de generosidade e contamos com a colaboração de todos”, finalizou.

Como participar?

Para participar e concorrer aos prêmios sorteados todos os meses, basta registrar pelo 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) o endereço da residência e indicar o valor que desejar, a partir de R$ 5. O ganhador principal ganha um notebook e os vizinhos da direita e esquerda, que contribuem, são contemplados com bicicletas. Já no início do ano, os prêmios são um carro zero km e notebooks. Você também pode receber uma ligação do Telemarketing da Santa Casa por meio das captadoras. Outras informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139.