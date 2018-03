A necessidade da leitura, …

…. uma arma contra as falácias e o totalitarismo.

Addson Luis *

O mundo atual está insuflado de informações. Certamente algumas não possuem muito, senão nenhum, valor; outras o possuem, mas até mesmo neste ponto há um problema. As informações se dão de modo esparso e muitas vezes acabam se fundindo com outras, dificultando a interpretação ou até mesmo é possível se deparar com “pontos obscuros” dentro de alguns textos. Para que se possa melhorar essa disposição e interação, e não perder-se completamente em um emaranhado de palavras, é preciso estudar. Quando esta palavra, estudar, é dita, normalmente pensa-se em escolas, universidades e afins; mas não são a elas que me refiro. Desejo chamar atenção ao “autodidatismo”, o instrumento capaz de dar a eminência aos homens. (As instituições de ensino também são capazes de fazê-lo e provam isso de maneira excepcional, mas como, praticamente, todos são cientes de tal fato, não entrarei neste ponto. Falarei apenas da necessidade da leitura que em alguns pontos deste artigo é referida como “estudo”, “pesquisa” ou “autodidatismo”, pois ela engloba tudo isso).

Quando ouve-se as doces retóricas de candidatos ou de seus asseclas, em primeiro momento é possível ficar encantado. O tempo passa e ouve-se outros novos candidatos com outras propostas que parecem tão boas quanto as daqueles que foram ouvidos primeiro; dúvidas surgem. Todos aparentemente mostram “real interesse” em mudar o país. “Para quem votar? Em quem crer?” Ora, a resposta para ambas é simplesmente: “estude, leia, pesquise”.

Deve-se levar em consideração que políticos prometem várias coisas distintas; afinal, ninguém pensa exatamente do mesmo modo; mas há certa confluência em alguns pontos, como melhorar a economia, gerar mais emprego, melhorar a educação, saúde, segurança, etc. Os fins podem até se parecer uns com os outros, mas o cidadão deve atentar-se em pontos específicos: os meios propostos. Teorias esdrúxulas são expressas; outras menos descabidas também, mas o grau de estranheza não definirá o que é realmente concreto. Alguns devaneios são tão bem engendrados que parecem “verdades absolutas” e um grau a menos de instrução por parte de quem os ouve, pode ser catastrófico e resultar no velho estado de penumbra.

Para sair desse estado e encontrar a luz, a verdade, é preciso estudar, ler, refletir. Muitos dizem que não leem por não gostar, mas a leitura deve ser encarada como uma necessidade, como beber água, e não somente por “gosto”. Através dela é possível conhecer inúmeras histórias, teorias e meios eficazes para alcançar a progressão em diversos campos.

É impossível mensurar o valor dos livros ou de seu poder, mas pode-se afirmar que através deles é possível desmascarar inúmeras, talvez todas, mentiras. Quando pensa-se em “mentira”, normalmente a ideia que vem à cabeça é que ela é o oposto da verdade; não é. A mentira tem outra anatomia, é composta de “verdade” com alguns retoques de “coisas inventadas”. Deste modo, é fácil perder-se em meio a jargões ou até mesmo repeti-los viciosamente sem ao menos entender sua real dimensão, pois se há certo grau de verdade (na mentira) pode parecer verossímil e isso engana muitos facilmente. Só os estudos privam dessa leviandade, pois estes trabalham de modo a expandir a mente, organizando-a de maneira excepcional.

A leitura proporciona a percepção da realidade e como exemplo disso, há estes dois governos: O Império Vermelho (URSS) foi derrubado através deste tipo de ação: Alguns escritores perceberam certas brechas no sistema e lutaram para extingui-lo. Os chefões do famigerado Partido Comunista, por sua vez, promoviam a censura (proibir livros e demais culturas) a fim de manter a velha ordem das coisas. Era uma luta ideológica que mais tarde se estendeu de modo “mais tangível” com guerras eclodindo, greves, protestos, e outros eventos que se diferiam em seu grau de tensão ou violência. O Terceiro Reich (Alemanha de Hitler) queimara inúmeros livros. Pilhas de inúmeras obras (de escritores judeus) formaram gigantescas piras, criando um cenário macabro. Se não houvesse a queima, certamente o nazismo encontraria maiores dificuldades em dissuadir o povo da crença de que judeus também eram cidadãos e contribuíam de maneira expressiva com crescimento da sociedade. Com esses dois exemplos, é possível asseverar que a leitura é uma potente forma de cultura e a falta dela pode pavimentar o caminho do Estado ao despotismo. Então, se há desejo por dias melhores, um governo mais justo e jovens mais preparados, uma ótima alternativa é… ler.