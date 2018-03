Agência do Sicredi de Votuporanga tem novo gerente

Da esquerda para a direita (em pé): André Pimentel (novo gerente), Rafael Cassuci, Marcos Rogério Favaron, Bruno Henrique e Rafael Lima Gomes. Da esquerda para a direita (sentadas): Andressa Caroline, Elaini Carral, Kelly Cristina e Daniela Machado.

Foi apresentado no último dia 20, o novo gerente da agência do Sicredi

O paranaense André Pimentel, atualmente exercia a função de Assessor de Negócios – Crédito e Captação, na Superintendência Regional do Sicredi em Guarapuava/PR. Dentro do sistema Sicredi já foi Gerente da agência de Pinhão/PR (2016), Gerente da agência de Jaguariaíva/PR (2015) e Assessor de Gestão de Pessoas na Superintendência Regional do Sicredi em Arapoti/PR (2014). Já teve passagens também por multinacionais como Arauco do Brasil, Masisa do Brasil e Grupo Tigre Tubos e Conexões.

Para o novo Gerente da agência o desafio será disseminar ainda mais os diferencias de se ter uma conta corrente em uma Instituição Financeira Cooperativa. “Estou muito feliz por mais essa oportunidade dentro do sistema e, principalmente, dentro da Sicredi Planalto das Águas PR/SP, que é uma das 116 cooperativas que integram o Sicredi no Brasil. Nosso principal objetivo será fortalecer ainda mais a presença do Sicredi e do cooperativismo de crédito na região. Temos uma equipe fantástica aqui em Votu e tenho certeza que juntos daremos continuidade ao belo trabalho desenvolvido até aqui”, destacou André Pimentel.

Para o Diretor Executivo da Superintendência Regional do Sicredi, Valmir Dzivielevski, a chegada do novo Gerente de Agência em Votuporanga possibilitará aos associados e a comunidade em geral, uma proximidade maior com o “Jeito Sicredi de Ser”.

“Somos uma Instituição Financeira

Cooperativa que oferece aos seus associados – correntistas – soluções financeiras que o mercado também oferece, porém, o nosso diferencial está no relacionamento, na proximidade que temos com cada um e, nos inúmeros benefícios de se ter uma conta corrente em uma cooperativa de crédito. Desejamos ao André muito sucesso e temos certeza que com toda a sua experiência e com a equipe fantástica que temos localmente, iremos crescer ainda mais”, destacou.