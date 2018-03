Aprendizes do Senac visitam indústria Poty

Visita técnica dos alunos do Aprendizagem do Senac Votuporanga estimula profissionalização dos jovens

Os 30 alunos do Aprendizagem do Senac Votuporanga realizaram uma visita técnica na indústria de bebidas Poty, na última quinta-feira. As duas turmas puderam vivenciar os processos e etapas da produção de refrigerantes, por exemplo, recebendo todo monitoramento dos profissionais durante o tour pelos ambientes da fábrica, localizada em Potirendaba.

De acordo com a docente do programa Aprendizagem no Senac Votuporanga, Daniela Marin Guarizo, é uma ação que ajuda o jovem a assimilar rapidamente o conteúdo aprendido dentro da sala de aula. “A intenção é que os alunos verifiquem como funciona cada processo dessa linha de produção e também conheçam as ações sustentáveis de uma fábrica de grande porte como a Poty, que possui processos estabelecidos, inclusive na área de sustentabilidade”, explica.

Antes do retorno para Votuporanga, os alunos visitaram o Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto, complementando a proposta do programa.

Programa Aprendizagem

O Aprendizagem, promovido pelo Senac São Paulo, capacita jovens para vivenciarem a primeira experiência profissional no mercado de trabalho em parceria com as empresas. Do total da carga horária do programa, 1.560 horas, 480 horas ficam a cargo da oferta técnica do Senac.

Participando da formação técnico-profissional do jovem, as empresas de médio e grande porte cumprem seu papel legal de contratante do aprendiz de 14 a 24 anos incompletos, equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% do seu quadro de funcionários, de acordo com a Lei da Aprendizagem. “No âmbito da lei, aprendiz é o jovem que estuda e trabalha, recebendo ao mesmo tempo formação teórica e prática sob a orientação de uma entidade qualificada. Ele precisa frequentar escola regular, caso não tenha concluído o ensino médio”, explica Erleni Andrade, coordenadora do programa Aprendizagem no Senac São Paulo.