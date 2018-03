Cada macaco no seu quadrado …

… ou seria cada um no seu galho…

Juarez Duarte Paes Jr.

A Gastronomia a princípio definida como arte, há muito ultrapassou este patamar e hoje pode perfeitamente acrescentar e ostentar o status de ciência, isso se não entrarmos no mérito da abrangência do que realmente ela alcança, não só em termos de importância para a vida dos habitantes do Planeta, no quesito alimentação e todos os preparos que a envolvem, como também, pelas ramificações espalhadas entre a docência, pesquisa, administração, treinamento, consultoria, química, física, matemática, religiões e pontos específicos da teologia, nutrição na medicina (gastronomia hospitalar), educação física, ensino fundamental, médio e superior, enfim, por vários outros ramos e setores da sociedade mundial, tantos que eu demandaria de mais espaço para citá-los, o que não disponho, pois afinal, não sou o dono da página, apesar de ser um privilegiado neste sentido.

Lá se vão alguns anos desde que o parágrafo acima abriu um de meus artigos, porém, na época eu o fiz para chamar a atenção sobre a expansão da ideia de restaurante, que passou a fazer parte de outros segmentos do ramo de A&B com pleno sucesso.

Em resumo eu quis dizer que a Gastronomia é aquele macaco que já pulou para outros galhos no quadrado da culinária há muito tempo no viés de comida caseira, refeições rápidas por quilo (não é à kilo, “pelo amor dos meus filhinhos”, depois, na hora de comer, ninguém sabe o que é ‘akilo’.), buffet livre, prato feito ou até mesmo à La cartè, sendo que as duas primeiras modalidades obtiveram maior aceitação e por isso são mais praticadas, por “macacos que estão (teoricamente) fora dos seus galhos” e vão indo “muito bem, obrigado!”. Puxando os vagões vêm algumas grandes padarias e supermercados das cidades do interior (prática antiga no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte), esmerando-se na apresentação e qualidade na maioria dos espaços adaptados para restaurantes.

Chegaram também os “Food truck’s” e trailers com Chefs mandando bem em culinárias internacionais e especialidades regionais.

Diante da pressão da concorrência dos citados e da alta vertiginosa dos preços das matérias-primas, muitos restaurantes e lanchonetes tentam baratear seus custos a custa da perda de qualidade, com ingredientes de segunda, terceira e quarta linha, de mão de obra pouco qualificada e de parca ou nenhuma experiência e um mínimo de vocação que seja.

O resultado é uma comida de baixa qualidade em quesitos básicos como paladar, aroma e apresentação, é um verdadeiro festival de bifes cozidos e esbranquiçados, onde se nota nitidamente que a carne foi lavada e mal manipulada, legumes sem cor e com o tempo de cozimento além do recomendado, peixes e carnes com visível presença de excesso de óleo e total ausência de balanceamento nutricional do cardápio, enfim, um show de amadorismo.

Tudo bem que os supermercados e padarias levam nítida vantagem com relação à obtenção de matéria prima, o que a princípio, não seria difícil de ser igualado, por ser uma questão de saber comprar, escolher mais criteriosamente seus fornecedores e partir para ação direta em busca de menores preços e qualidade, porém, há uma evidente diferença no profissionalismo: enquanto nos adaptados há a figura (em todos) de uma nutricionista qualificada, que entre outras coisas, elabora um cardápio balanceado do ponto de vista nutricional e gastronômico, além de mão de obra de boa qualidade, a qual, sempre que possível, procuram aprimorar oferecendo a esses funcionários cursos de qualificação e capacitação, o que reflete na qualidade do seu produto final.

É claro que existem excelentes restaurantes tradicionais de altíssima qualidade (os maiores prejudicados) nas cidades, os que me refiro são aqueles “aventureiros” que vêm encharcando o mercado, achando que bastam mesas, cadeiras, pratos, talheres, cozinha, ‘fazedores de comida’, para nele ingressar e quiçá, fazer fortuna (doce ilusão), trazendo uma concorrência injusta e principalmente insana para o ramo e é este o principal motivo para migração dos clientes (cada vez mais exigentes) para outros “galhos”, em busca de comida de boa qualidade e preços mais justos, como vêm fazendo algumas padarias e supermercados dando saltos de qualidade todos os dias.

É difícil não poder citar alguns nomes de estabelecimentos, porque a boa culinária precisa deles para direcionar seus apreciadores para o lado daqueles que a tratam com seriedade e a praticam com dedicação à boa e honesta culinária.

ATUM NA CAMA DE LEGUMES:

Você vai precisar de: – 1 kg de filé alto de atum; – 2 colheres de sopa de manteiga; – 1 colher de sopa de óleo de gergelim torrado; – 70g de grãos de milho cozido retirados diretamente da espiga; – 70g de grãos de ervilhas frescas cozidas al dente retiradas diretamente da vagem; – 70g de rabanetes cortados em cubinhos; – 70g de cenouras cozidas al dente em cubinhos; – 70g de cebola picada; – 70g de pimentão vermelho picado; – sal e p. calabresa.