Carro bate em pick-up e três motos

Um grave acidente na madrugada deste domingo, 25, às 3h25, deixou uma pessoa ferida levemente e cinco veículos danificados.

O veículo Astra seguia pela rua São Paulo sentido centro a zona sul, momento em que por motivos a serem apurados pela perícia colidiu violentamente com um carro Fiat Strada que estava estacionado.

Com o forte impacto a Strada atingiu ainda outras três motocicletas que também estavam estacionadas causando grandes estragos.

Apesar do violento impacto o motorista do Astra teve apenas ferimentos leves.

A Policia Militar e Samu estiveram no local para atender a ocorrência e Polícia Científica foi acionada para fazer a perícia e apontar as causas do acidente.