Centro de Convenções apresenta “Hollywood” 

Peça teatral será apresentada no Centro de Convenções, hoje, domingo, às 20h30; ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência

Dando início ao primeiro bimestre de atividades do Circuito Cultural Paulista em Votuporanga, a Cia. Teatro Epigenia traz ao palco do Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” o espetáculo “Hollywood”, baseado na obra do dramaturgo norte-americano David Mamet. A apresentação acontece neste domingo (25/3), às 20h30, com entrada gratuita e distribuição de ingressos na bilheteria do local, com uma hora de antecedência ao início da sessão.

A peça é a primeira atração trazida ao município pela edição de 2018 do Circuito, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura, e com execução da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Protagonizado pelos atores Rubens Caribé, Luciana Fávero e Iuri Saraiva, o espetáculo é ambientado em um escritório de roteiros cinematográficos, onde dois sócios, prestes a assinar um grande contrato para um filme de ação, são surpreendidos pela secretária, que apresenta um livro com grande valia para humanidade – e que daria um excelente roteiro.

No Brasil, peça estreou em maio de 2017, no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro, com um elenco formado pelos atores Ricardo Pereira, Gustavo Falcão, Claudio Gabriel e Luciana Fávero. A produção é a terceira da “Trilogia Mamet” – um mergulho da companhia na obra do dramaturgo estadunidense –, composta ainda pelos textos “Oleanna” e “Race”.

Escrito em 1988, o texto “Speed-the-Plow”, no qual a peça é baseada, é considerado duplamente significativo: primeiro por sinalizar um novo caminho dramatúrgico na escrita de David Mamet – com aquela que talvez seja sua primeira personagem feminina de peso – e, em segundo lugar, por apresentar o funcionamento da sociedade sob o signo do poder. Atualmente, o texto está sendo produzido para ganhar as telas de cinema, com direção do próprio Mamet.

Sobre a Cia. Teatro Epigenia

Prestes a completar 18 anos de existência, a Cia. Teatro Epigenia foi fundada pelo diretor, dramaturgo e cenógrafo Gustavo Paso e pela atriz e produtora Luciana Fávero. Desde sua criação, a companhia vem cumprindo seus objetivos com grande êxito, com projetos cinematográficos, musicais e teatrais de qualidade comprovada por público e crítica.

Conhecida em todo território nacional, a companhia desenvolve projetos teatrais anuais e já criou, captou patrocínios, produziu e realizou mais de 20 espetáculos.

Na área musical, realizou projetos como “Samba de Breque”, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB); a turnê nacional do músico e compositor Hamilton de Holanda; o primeiro disco da banda Chicas; e o show social de Natal da Eletrobrás, na Enseada de Botafogo.

No cinema, produziu o curta-metragem “Banho Maria”, do diretor português Miguel de Oliveira; o longa “Garagem”, em edição final, com roteiro e direção de Gustavo Paso; e o filme “Upa, Cavalo”, em fase de pré-produção.