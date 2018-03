CNH digital passa a valer no Estado

Com certo atraso em relação à data prevista inicialmente, a CNH digital acaba de ser anunciada para os motoristas do estado de São Paulo. A novidade, conhecida também como “CNH-e”, poderá ser acessada por meio de um smartphone e apresenta o mesmo valor jurídico da versão impressa. Ou seja, caso você esqueça a carteira em casa e seja parado por um agente de trânsito, basta acessar o celular e apresentar o documento à autoridade.

A boa notícia é que o formato digital da Carteira Nacional de Habilitação não terá custo algum para quem possui a habilitação convencional com o QR-Code, item que passou a estampar o verso do documento em maio de 2017. Aliás, pelo menos é o que diz o Denatran, embora os Detrans possam cobrar separadamente. Porém, é necessário que a cArteira esteja dentro da validade e sem qualquer tipo de bloqueio, como suspensões.

Caso o motorista não possua esta versão da CNH com o código, poderá solicitar uma segunda via no valor de R$ 42,41 de forma eletrônica, sem a necessidade de se dirigir à uma unidade do Detran, e também sem pagar a taxa adicional de R$ 11 para recebe-la em casa através dos Correios. Se o documento estiver vencido, o motorista deverá renová-lo e depois solicitar a versão digital.

Para solicitar a versão digital, o motorista precisa acessar o Portal de Serviços do Denatran, clicar em “Login”, depois em “Não sou cadastrado” e preencher o formulário com os dados pedidos. Depois será preciso ir até um posto do Detran para atualizar os dados, portando uma cópia da CNH em papel, e assinar uma solicitação de cadastro. Se o motorista já tiver um certificado digital, poderá realizar este procedimento através do mesmo portal.

A CNH digital poderá ser apresentada com o aplicativo CNH Digital, disponível para Android e iOS. Nele, você deverá inserir as informações do cadastro realizado no site do Denatran. Ele só ficará válido ao inserir um código de ativação, que será exibido no site ou enviado por e-mail.