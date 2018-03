Conquista para Votuporanga

João Fidélis *

Os votuporanguenses receberam uma promissora notícia esta semana com o anúncio da vinda de uma filial da Havan. Parabéns ao vereador Meidão e todos aqueles que trabalharam para a vinda desta empresa. Torcemos para que as coisas caminhem conforme o previsto e se abram mais vagas de empregos em nossa cidade.

Mesmo com a retomada da economia neste início de ano ainda são muito tímidas as mudanças em relação à criação de empregos. A classe média segue com o poder de consumo diminuído e o comércio está passando por um momento particularmente difícil. Os comerciantes de modo geral estão reclamando muito. As despesas correntes são as mesmas, no entanto as vendas estão escassas. É o que se ouve por todos os lados.

Além disso não se vê nenhuma boa iniciativa do poder executivo para ajudar este setor. Lojas abrem e fecham com uma velocidade impensável e os prejuízos recaem sobre os heróis que se arriscam neste terreno minado. Não é a toa que se diz que este país é de especuladores. Quem lucra é o setor financeiro que empresta dinheiro ao governo para manter seu déficit crônico, sua dívida interna astronômica.

Tem se ouvido por aí que esta crise transformou a sociedade brasileira, a exceção dos privilegiados do setor público, num exército de sobreviventes, que faz peripécias mil para manter as contas em dia. Tudo que é considerado supérfluo está sendo cortado e a população tem privilegiado a saúde e os bens de subsistência. Vocês já observaram que quase todas as festas que ocorriam em nossa cidade acabaram? Noite disso, festa daquilo, ninguém se arrisca a promover nada porque não está sobrando dinheiro para estas coisas. Só ficou o carnaval porque é um evento nacional, um evento de grande público.

Nesta época de dificuldades e pouca renda nossos representantes precisam se ater mais à política assistencial. É o trabalho da secretaria de direitos humanos, que precisa ajudar muitas famílias em condições precárias. Seria sem dúvida um bom uso dos impostos arrecadados.

Estamos aguardando também os resultados desta operação tapa buracos. Votuporanga ainda tem muitos pontos críticos e um deles é aquela rua no final da Padre Isidoro Paranhos , depois do pontilhão e que liga à Rodovia Péricles Beline. Aquele trecho tem tantos buracos que praticamente o asfalto acabou. Daqui a pouco fica intransitável.

jofidei@gmail.com