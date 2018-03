De Trivela: Começou o Paulistinha

É Paulistinha sim!

Como a nossa ilibada federação queria desde o início, os quatro grandes do Estado começaram a decidir esse final de semana o modorrento campeonato paulista.

Modorrento porque é chato, nivelado por baixo e claramente feito para o Quarteto Fantástico vencer. E assim serão as semifinais pela quarta vez na história.

Analisando o campeonato como um todo, tivemos poucos bons jogos à exceção dos clássicos com um nível técnico muito baixo.

Por mais que o Ituano tenha vencido em 2014 e a Ponte tenha sido a vice campeã no ano passado, é evidente o declínio das equipes do interior tanto tecnicamente como financeiramente. A prova foi dada com os grandes nas finais.

Como diria o poeta, clássico é clássico e vice-versa. Tudo é possível, mas se falarmos de favoritismo o Palmeiras sai com a maior chance de título. Primeiro por força do elenco, mas também pelo fato de Roger conseguir aproveitar o melhor de seus jogadores. Inclusive de Borja e Lucas Lima voltando a apresentar um grande futebol lembrando os seus melhores momentos de quando atuava pelo Peixe.

O Santos, adversário do Verdão também trouxe novidades no banco com a contratação de Jair Ventura e fez uma boa escolha. O jovem e promissor treinador se apoiou na velha e boa base santista para levar sua equipe para disputar o caneco com a recuperação do futebol de Gabigol e mais uma grata surpresa com a revelação de Rodrygo de 17 anos. Pode surpreender mesmo sendo time que teve mais dificuldades para se classificar.

Dos quatro grandes, talvez o São Paulo, pelo futebol que apresentou durante o campeonato oscilando muito com as escolhas feitas por Dorival Júnior não surtindo efeito, assim como os reforços caríssimos que vieram e não deram o resultado esperado em campo, pode entrar como azarão nessa reta final.

Porém, não se pode desprezar a força tricolor e a chegada de Aguirre pode dar nova motivação inclusive para a torcida que deve lotar o Morumbi contra o Timão.

Por fim, o Corinthians, atual campeão, chega com um futebol muito menos vistoso do que no último ano, mas para quem foi considerado a quarta força do futebol paulista no ano passado e levantou duas taças, não se pode esperar outra coisa do time do competente Carile que a meu ver tirou leite de pedra, mais uma vez pode fechar o torneio com mais um título no bolso.

É pagar para ver.

Jefferson Camargo é jornalista, colaborador deste Diário e odeia previsões.