Festa do Milho de Jaci aguarda 100 mil pessoas

Recinto da Festa do Milho de Jaci, município que fica a 80 km de Votuporanga

Evento será nos dias 8 e 15 de abril e terá entrada gratuita. Renda será revertida para obras assistenciais

Da Redação

Mais de 100 mil pessoas devem passar pela 29ª Festa do Milho, evento beneficente gratuito que será realizado em Jaci (a 80 km de Votuporanga) nos dias 8 e 15 de abril.

Mais de 3 mil voluntários estão envolvidos na preparação da festa, que conta com mais de 30 quitutes salgados e doces feitos com milho. Todos os cantos do Parque do Milho, local onde será realizado o evento, também já estão decorados à espera dos visitantes.

No entanto, apesar da culinária ser o atrativo da festa, o objetivo é ainda melhor. Toda a renda é revertida para mais de 70 obras assistenciais administradas pelo Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, incluindo hospitais, comunidades terapêuticas, albergues, restaurantes populares e creches distribuídos em sete estados brasileiros e uma missão no Haiti.

“É um sabor de solidariedade e a consciência de comer um prato em troca de ajudar vários pedidos de socorro. Não tem preço”, afirma o frei Francisco Belotti.

Todas as delicias que podem ser feitas com o milho serão servidas na festa

A Festa do Milho Verde é um evento em que a solidariedade e o prazer de doar-se em prol do bem é o ponto alto.

O evento, que acontece desde 1990, foi criado com o objetivo de envolver a comunidade nos trabalhos da Associação, estimular a solidariedade e despertar o olhar para os mais necessitados, fazendo brotar a vivência da caridade naqueles que participam da festa ou trabalham nela.

Delicias do Milho Verde

Mais de 200 toneladas de milho verde são transformadas em mais de 30 deliciosos quitutes doces e salgados. São produzidas cerca de 70 mil pamonhas. Outro destaque da festa sãos as coxinhas de milho com carne. Ao todo são mais de 15 mil salgados, além do curau, bolos, croquetes, entre outros. Há ainda venda de sucos, sorvetes e refeições completas: nhoque, macarrão, arroz carreteiro, costela no tacho e churrasco de boi, porco é claro, acompanhados de milho.

São diversas barracas que oferecem grande variedade de pratos gastronômicos, musica sertaneja raiz, passeios de trenzinho para as crianças, além de uma programação religiosa, coordenada pelos freis da Associação, com tenda de adoração ao Santíssimo Sacramento e missas durante todos os dias, em horários alternados.

Toda a arrecadação da Festa do Milho de Jaci irá para mais de 60 unidades da Associação, espalhadas em 5 estados e 2 países, que oferece atendimento social e engloba a gestão de hospitais gerais e específicos (para portadores de multideficiências e idosos), ambulatórios médicos de especialidades, casa abrigo para doentes, comunidades terapêuticas de recuperação, ambulatório para diagnóstico e tratamento contra a dependência química e projetos educacionais, que têm como objetivo prevenir o uso de drogas por crianças e adolescentes.

Programação Religiosa

A Festa do Milho tem também uma extensa programação religiosa. São cinco horários de missas, religiosos voluntários estarão à disposição para conversar e orientar fiéis na Pastoral da Escuta, e padres estarão disponíveis para confissão. Uma tenda de Adoração ao Santíssimo Sacramento também é montada na Festa, para que os visitantes que desejarem possam ter um momento pessoal de oração.

Serviço:

A Festa do Milho será gratuita no Parque do Milho, localizado no quilômetro 3 da rodovia vicinal João Joaquim Telles Filho, em Jaci. O evento começa a partir das 7h do dia 8 de abril.