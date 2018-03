Guarani 2 x 1 Votuporanguense – Bugre garante a liderança e pega o XV na semi!

Time bugrino jogou com time praticamente reserva e conseguiu terminar a primeira fase em alta

O Guarani garantiu na tarde deste sábado a liderança do Campeonato Paulista da Série A2. No Brinco de Ouro, venceu o Votuporanguense por 2 a 1, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos do estadual.

O adversário nas semifinais será o XV de Piracicaba e o primeiro duelo deve ser realizado no próximo final de semana. O Bugre tem a vantagem de decidir o acesso em casa.

Com o resultado, o Bugre termina a primeira fase líder isolado, com 31 pontos, a três pontos do vice-líder São Bernardo. O Votuporanguense, por sua vez, fica com a oitava colocação, com 22 pontos.

FUMA 90

O jogo começou com os dois times buscando o ataque, mas o Guarani levou a melhor logo nos primeiros momentos. Com nove minutos de bola rolando, o árbitro marcou pênalti por toque de mão do zagueiro Jorge Miguel após chute de Pedro Bortoluzo. O ídolo bugrino Fumagalli foi para a cobrança e converteu, chegando ao nonagésimo pelo clube campineira.

Com a vantagem no placar, mesmo com um time misto em campo, o Guarani mostrou entrosamento e conseguiu controlar a partida. Ainda assim, o Votuporanguense teve algumas chances. Aos 24 minutos, Nathan apareceu livre na área e cabeceou para fora.

Aos 29, o Guarani respondeu, quando Fumagalli deixou o marcador no chão e rolou para Ricardinho. O zagueiro Jorge Miguel interceptou o passe, mas quase marcou contra. Antes do intervalo, o time de Votuporanga quase empatou, em um bomba do seu Ricardinho, que parou em grande defesa de Bruno Brígido.

DIMINUIU

Na etapa complementar, o gol bugrino saiu ainda mais rápido do que no primeiro tempo. O cronômetro ainda marcava três minutos quando Pedro Portoluzo recebeu dentro da área e chutou forte para marcar.

Insatisfeito com a atuação do Votuporanguense, o técnico Rafael Guanaes fez três mudanças de uma vez. Saíram Jairo, Nathan e Elvinho para a entrada de Adriano paulista, Tiago Tremonti e Fio. Dois minutos após as alterações, aos 18, o gol saiu, mas nenhum deles participou. Ricardo cobrou escanteio e Ricardinho cabeceou para a rede.